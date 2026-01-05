FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

Homeवायरल

वायरल

VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

महाकुंभ की मोनालिसा के बाद अब माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती अपनी सादगी और खूबसूरती के कारण वायरल हो गई हैं. प्रशंसक उनकी तुलना नई 'मोनालिसा' से कर रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 05, 2026, 03:02 PM IST

VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

प्रयागराज की पावन धरती पर लगने वाले माघ मेले से इन दिनों एक नया चेहरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. नीम के दातुन बेचने वाली एक युवती, जिसका नाम बासमती बताया जा रहा है, अपनी कजरारी आँखों और बेमिसाल सादगी के कारण इंटरनेट पर वायरल हो गई है. लोगों का कहना है कि उनकी खूबसूरती किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं है.

मोनालिसा से हो रही है तुलना

बासमती के वायरल होते ही नेटिजन्स उनकी तुलना महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनाली भोसले, जिन्हें दुनिया मोनालिसा के नाम से जानती है, से कर रहे हैं. मोनालिसा भी प्रयागराज से ही वायरल हुई थीं और आज वे ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं. अब बासमती को देखकर लोग कह रहे हैं कि सादगी के मामले में वे मोनालिसा को भी कड़ी टक्कर दे रही हैं.

पारंपरिक श्रृंगार और मासूमियत ने जीता दिल

वायरल वीडियो में बासमती पारंपरिक आभूषणों- जैसे तीन नथें, भारी कुंडल और मोटी मालाएं—में नजर आ रही हैं. उनकी मुस्कान और कजरारी आंखों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. लोग उन्हें 'नई मोनालिसा' और 'सपना' जैसे नामों से पुकार रहे हैं.

वायरल होने का काम पर असर

हालांकि, यह प्रसिद्धि बासमती के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, अब लोग उनसे दातुन खरीदने के बजाय उनके साथ वीडियो बनाने और तस्वीरें खींचने के लिए भीड़ लगा रहे हैं. इस अत्यधिक भीड़ के कारण कई बार उनका काम ठप हो जाता है. यही स्थिति कभी मोनालिसा के साथ भी थी, लेकिन बाद में उसी लोकप्रियता ने उन्हें फिल्मों के दरवाजे तक पहुंचाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी 
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
MORE
Advertisement
धर्म
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
MORE
Advertisement