VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

महाकुंभ की मोनालिसा के बाद अब माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती अपनी सादगी और खूबसूरती के कारण वायरल हो गई हैं. प्रशंसक उनकी तुलना नई 'मोनालिसा' से कर रहे हैं.

प्रयागराज की पावन धरती पर लगने वाले माघ मेले से इन दिनों एक नया चेहरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. नीम के दातुन बेचने वाली एक युवती, जिसका नाम बासमती बताया जा रहा है, अपनी कजरारी आँखों और बेमिसाल सादगी के कारण इंटरनेट पर वायरल हो गई है. लोगों का कहना है कि उनकी खूबसूरती किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं है.

मोनालिसा से हो रही है तुलना

बासमती के वायरल होते ही नेटिजन्स उनकी तुलना महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनाली भोसले, जिन्हें दुनिया मोनालिसा के नाम से जानती है, से कर रहे हैं. मोनालिसा भी प्रयागराज से ही वायरल हुई थीं और आज वे ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं. अब बासमती को देखकर लोग कह रहे हैं कि सादगी के मामले में वे मोनालिसा को भी कड़ी टक्कर दे रही हैं.

पारंपरिक श्रृंगार और मासूमियत ने जीता दिल

वायरल वीडियो में बासमती पारंपरिक आभूषणों- जैसे तीन नथें, भारी कुंडल और मोटी मालाएं—में नजर आ रही हैं. उनकी मुस्कान और कजरारी आंखों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. लोग उन्हें 'नई मोनालिसा' और 'सपना' जैसे नामों से पुकार रहे हैं.

वायरल होने का काम पर असर

हालांकि, यह प्रसिद्धि बासमती के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, अब लोग उनसे दातुन खरीदने के बजाय उनके साथ वीडियो बनाने और तस्वीरें खींचने के लिए भीड़ लगा रहे हैं. इस अत्यधिक भीड़ के कारण कई बार उनका काम ठप हो जाता है. यही स्थिति कभी मोनालिसा के साथ भी थी, लेकिन बाद में उसी लोकप्रियता ने उन्हें फिल्मों के दरवाजे तक पहुंचाया.

