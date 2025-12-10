FacebookTwitterYoutubeInstagram
चाहिए US Visa तो संभाल के चलाएं Facebook-X-Instagram, क्यों? आइये जानें

बिहार के इस जिले में HIV विस्फोट, 7,948 लोग संक्रमित, 400 से ज्यादा बच्चे; स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप!

COSMETICS AND BEAUTY

चाहिए US Visa तो संभाल के चलाएं Facebook-X-Instagram, क्यों? आइये जानें

ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की योजना है कि करीब 40 देशों के विदेशी टूरिस्ट के लिए बेहतर वीज़ा स्क्रीनिंग के तहत अपनी पांच साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री देना ज़रूरी कर दिया जाए। क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? इस प्रस्तावित नियम के बारे में आपको ये बातें जाननी चाहिए।

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 10, 2025, 10:44 PM IST

चाहिए US Visa तो संभाल के चलाएं Facebook-X-Instagram, क्यों? आइये जानें

अमेरिका से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है.  फेडरल रजिस्टर में छपे एक नोटिस के अनुसार, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विदेशी टूरिस्ट के लिए US में एंट्री करने से पहले अपनी पांच साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री देना ज़रूरी करने की योजना बना रहा है. यह तब हो रहा है जब सोशल मीडिया की बढ़ती जांच के कारण भारत में H-1B वीज़ा इंटरव्यू मार्च तक टाल दिए गए हैं. ब्लूमबर्ग ने बुधवार को पोस्ट किए गए डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी के नोटिस का हवाला देते हुए बताया कि US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, वीज़ा वेवर प्रोग्राम के तहत US में एंट्री करने वाले यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस के हिस्से के तौर पर 'सोशल मीडिया को एक ज़रूरी डेटा एलिमेंट के तौर पर जोड़ रहा है'.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह नियम लगभग 40 वीज़ा-वेवर देशों के विज़िटर्स पर लागू होगा जो US में 90 दिनों तक रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइज़ेशन (ESTA) एप्लीकेशन के ज़रिए उनकी प्री-स्क्रीनिंग की जाती है.

वीज़ा वेवर प्रोग्राम दर्जनों देशों में फैला हुआ है, जिनमें ज़्यादातर यूरोप के देश, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ब्रुनेई, सिंगापुर, कतर, इज़राइल और चिली शामिल हैं. इसके अलावा, नोटिस के मुताबिक, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन दूसरे नए डेटा कलेक्शन फील्ड भी जोड़ेगा, जिसमें पिछले पांच सालों में इस्तेमाल किए गए ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर, साथ ही परिवार के सदस्यों के एड्रेस और नाम शामिल हैं.

हालांकि यह भारतीयों पर लागू नहीं होगा, US ने कई वीज़ा कैटेगरी पर ऐसी ही ज़रूरतें लागू की हैं, जो US वीज़ा चाहने वाले भारतीयों पर असर डालती हैं, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा भी शामिल है.

जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार ऑफिस संभाला है, US ने माइग्रेंट्स के आने पर रोक लगाने के लिए कई इमिग्रेशन से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं. पिछले साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, ट्रंप ने बॉर्डर और इमिग्रेशन पर सख्ती करने का वादा किया था.

US ने पहले भी दूसरी वीज़ा कैटेगरी पर ऐसी ही ज़रूरतें लागू की हैं. यह स्टेट डिपार्टमेंट की जून की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक करने का आदेश दिया गया था.

जून की शुरुआत में, भारत में US एम्बेसी ने भी वीज़ा एप्लिकेंट्स को बैकग्राउंड चेक के लिए पिछले पांच सालों के सभी सोशल मीडिया यूज़रनेम और हैंडल बताना ज़रूरी कर दिया था. US एम्बेसी ने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और भविष्य के वीज़ा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

इस साल जून में X पर शेयर किए गए एक बयान में US एम्बेसी ने कहा, 'वीज़ा एप्लिकेंट्स को DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म पर पिछले 5 सालों में इस्तेमाल किए गए हर प्लेटफ़ॉर्म के सभी सोशल मीडिया यूज़रनेम या हैंडल लिस्ट करने होंगे. एप्लिकेंट्स साइन करने और सबमिट करने से पहले सर्टिफ़ाई करते हैं कि उनके वीज़ा एप्लीकेशन में दी गई जानकारी सही और सटीक है.'

पिछले हफ़्ते, US स्टेट डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि वह H-1B एप्लिकेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स को शामिल करने के लिए 'ऑनलाइन प्रेज़ेंस रिव्यू' को बढ़ाएगा. इसके बाद, भारत में US एम्बेसी ने इस महीने के आखिर में होने वाले H-1B वीज़ा इंटरव्यू को पोस्टपोन कर दिया, जिससे अफ़रा-तफ़री मच गई.

गौरतलब है कि इस कदम को वीज़ा प्रोसेस की 'सिक्योरिटी बढ़ाने और इंटीग्रिटी पक्का करने' के लिए ट्रंप  एडमिनिस्ट्रेशन की चल रही कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है. फ़ेडरल रजिस्टर नोटिस के मुताबिक, US पब्लिक के पास इस प्रपोज़ल पर कमेंट करने के लिए 60 दिन हैं. US अगले साल FIFA वर्ल्ड कप मैच होस्ट करने वाला है, जिसमें UK जैसे वीज़ा-छूट वाले देशों के नागरिकों सहित दुनिया भर के फ़ैन शामिल होंगे. इसके अलावा, US 2028 में समर ओलंपिक्स होस्ट करेगा.

