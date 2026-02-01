FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिले 40,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा भारत!

बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिले 40,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्‍टर का हब बनेगा भारत!

Budget 2026 पेश होते ही क्यों धड़ाम हुआ शेयर मार्केट? समझें इसके पीछे की अहम वजहें

Budget 2026 पेश होते ही क्यों धड़ाम हुआ शेयर मार्केट? समझें इसके पीछे की अहम वजहें

Gold Silver Price Crash: क्यों एक झटके में क्रैश कर गया सोने चांदी का मार्केट, एक्सपर्ट्स से जानें इसकी वजह और फ्यूचर का हाल

क्यों एक झटके में क्रैश कर गया सोने चांदी का मार्केट, एक्सपर्ट्स से जानें इसकी वजह और फ्यूचर का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा

Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

HomeBudget 2026

BUDGET 2026

Budget 2026 : क्या है Rare Earth Corridor, जिसका वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने किया अपने भाषण में जिक्र? 

Budget 2026 : अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मिनरल से भरपूर राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी. ये कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेंगे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 01, 2026, 12:39 PM IST

Budget 2026 : क्या है Rare Earth Corridor, जिसका वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने किया अपने भाषण में जिक्र? 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Budget 2026 : संसद में बजट 2026 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बजट के हिस्से के तौर पर डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करना और ज़रूरी मिनरल्स के इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना है, अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि सरकार मिनरल से भरपूर राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी. साथ ही कहा ये भी गया कि ये कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि, 'दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए एक योजना नवंबर 2025 में शुरू की गई थी. अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को समर्पित दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं.

क्या हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर ?

दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनिजों का एक समूह है जिनका उपयोग कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है. इनमें इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टर्बाइन, मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण और अन्य उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से बने स्थायी मैग्नेट स्वच्छ ऊर्जा और उच्च-स्तरीय विनिर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं.

प्रस्तावित गलियारों का उद्देश्य देश के भीतर दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए एक संगठित नेटवर्क बनाना है.खनिज-समृद्ध राज्यों को जोड़कर, सरकार आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करना, लागत कम करना और घरेलू उत्पादन को आसान और तेज़ बनाना चाहती है.

किन चार राज्यों पर है सरकार की नजर?

ज्ञात रहे कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाड का शुमार उन राज्यों में है जहां दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, खासकर तटीय और खनिज बेल्ट में. इन राज्यों में बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, जो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट में मदद कर सकते हैं.

सरकार का मानना ​​है कि इन क्षेत्रों को खास सपोर्ट देने से दुर्लभ खनिजों के लिए एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम बनाने में मदद मिल सकती है. दुर्लभ खनिज कॉरिडोर योजना नवंबर 2025 में घोषित दुर्लभ स्थायी मैग्नेट की योजना पर आधारित है.

ध्यान रहे कि जिस योजना का जिक्र ऊपर हुआ, उसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था. कच्चे खनिजों की लगातार सप्लाई के बिना, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है. उम्मीद है कि ये कॉरिडोर खनन से लेकर तैयार उत्पादों तक इस सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे.

गौरतलब है कि अपने भाषण में, सीतारमण ने इस बात पर बल दिया कि बजट घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाने और एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर फोकस करता है. उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ पॉलिसी फैसलों से समर्थित रही है, जिससे मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी सामान बनाने के तरीके को बदल रही हैं और ज़रूरी मिनरल्स और पानी की मांग बढ़ा रही हैं. उनके अनुसार, अगर सही सिस्टम से सपोर्ट मिले तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर सकते हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को ज़रूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम करते हुए ग्लोबल मार्केट से जुड़ा रहना चाहिए. वहीं ये भी कहा गया कि, सरकार ने घरों की फाइनेंसियल स्थिति, खेती और खरीदने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं, और इन कदमों से गरीबी कम करने और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिली है.

उन्होंने आगे कहा कि भारत ने लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट देखी है और सुधारों ने मुश्किल ग्लोबल माहौल में भी इकॉनमी को मज़बूत बनाने में मदद की है. उन्होंने कहा कि बजट का मकसद युवाओं, सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और लंबे समय तक टिके रहने पर फोकस करते हुए उम्मीदों को कामयाबी में बदलना है.

ग्लोबली, रेयर अर्थ सप्लाई चेन अक्सर कुछ ही देशों में फैली हुई हैं. इसमें रुकावटें क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे इंडस्ट्रीज़ पर असर डाल सकती हैं. अपने खुद के रेयर अर्थ कॉरिडोर डेवलप करके, भारत भविष्य की ग्रोथ और नई टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी चीज़ों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है.

सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से भारत को महत्वाकांक्षा और समावेश के बीच संतुलन बनाने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करने और ग्लोबल अनिश्चितता से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा
"अब और नहीं पढ़ पाऊंगी..." आखिर क्यों Nirmala Sitharaman को बीच में ही रोकना पड़ा था बजट भाषण? जानें वित्त मंत्री का ये किस्सा
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
MORE
Advertisement