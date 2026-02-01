Budget 2026 : क्या है Rare Earth Corridor, जिसका वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने किया अपने भाषण में जिक्र? 

Budget 2026 : अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मिनरल से भरपूर राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी. ये कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेंगे.

Budget 2026 : संसद में बजट 2026 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बजट के हिस्से के तौर पर डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करना और ज़रूरी मिनरल्स के इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना है, अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि सरकार मिनरल से भरपूर राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी. साथ ही कहा ये भी गया कि ये कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि, 'दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए एक योजना नवंबर 2025 में शुरू की गई थी. अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को समर्पित दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं.

क्या हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर ?

दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनिजों का एक समूह है जिनका उपयोग कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है. इनमें इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टर्बाइन, मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण और अन्य उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से बने स्थायी मैग्नेट स्वच्छ ऊर्जा और उच्च-स्तरीय विनिर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं.

प्रस्तावित गलियारों का उद्देश्य देश के भीतर दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए एक संगठित नेटवर्क बनाना है.खनिज-समृद्ध राज्यों को जोड़कर, सरकार आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करना, लागत कम करना और घरेलू उत्पादन को आसान और तेज़ बनाना चाहती है.

किन चार राज्यों पर है सरकार की नजर?

ज्ञात रहे कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाड का शुमार उन राज्यों में है जहां दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, खासकर तटीय और खनिज बेल्ट में. इन राज्यों में बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, जो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट में मदद कर सकते हैं.

सरकार का मानना ​​है कि इन क्षेत्रों को खास सपोर्ट देने से दुर्लभ खनिजों के लिए एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम बनाने में मदद मिल सकती है. दुर्लभ खनिज कॉरिडोर योजना नवंबर 2025 में घोषित दुर्लभ स्थायी मैग्नेट की योजना पर आधारित है.

ध्यान रहे कि जिस योजना का जिक्र ऊपर हुआ, उसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था. कच्चे खनिजों की लगातार सप्लाई के बिना, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है. उम्मीद है कि ये कॉरिडोर खनन से लेकर तैयार उत्पादों तक इस सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे.

गौरतलब है कि अपने भाषण में, सीतारमण ने इस बात पर बल दिया कि बजट घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाने और एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर फोकस करता है. उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ पॉलिसी फैसलों से समर्थित रही है, जिससे मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी सामान बनाने के तरीके को बदल रही हैं और ज़रूरी मिनरल्स और पानी की मांग बढ़ा रही हैं. उनके अनुसार, अगर सही सिस्टम से सपोर्ट मिले तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर सकते हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को ज़रूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम करते हुए ग्लोबल मार्केट से जुड़ा रहना चाहिए. वहीं ये भी कहा गया कि, सरकार ने घरों की फाइनेंसियल स्थिति, खेती और खरीदने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं, और इन कदमों से गरीबी कम करने और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिली है.

उन्होंने आगे कहा कि भारत ने लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट देखी है और सुधारों ने मुश्किल ग्लोबल माहौल में भी इकॉनमी को मज़बूत बनाने में मदद की है. उन्होंने कहा कि बजट का मकसद युवाओं, सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और लंबे समय तक टिके रहने पर फोकस करते हुए उम्मीदों को कामयाबी में बदलना है.

ग्लोबली, रेयर अर्थ सप्लाई चेन अक्सर कुछ ही देशों में फैली हुई हैं. इसमें रुकावटें क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे इंडस्ट्रीज़ पर असर डाल सकती हैं. अपने खुद के रेयर अर्थ कॉरिडोर डेवलप करके, भारत भविष्य की ग्रोथ और नई टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी चीज़ों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है.

सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से भारत को महत्वाकांक्षा और समावेश के बीच संतुलन बनाने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करने और ग्लोबल अनिश्चितता से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी.