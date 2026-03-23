कास्टिंग काउच पर मिलिंद सोमन का चौंकाने वाला खुलासा, बताया - वो क्यों इस गंदे जाल में नहीं फंसे!

Milind Soman Casting Couch: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार मिलिंद सोमन ने अपने करियर से जुड़ा एक अहम खुलासा किया है. उनका कहना है कि फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें कभी कास्टिंग काउच जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा.

शोबिज की दुनिया में एक्ट्रेस अक्सर कास्टिंग काउच को लेकर खुलकर बोलती रही हैं, लेकिन कई बार एक्टर्स ने भी इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. अब सुपर मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन ने भी इस गंदे चलन पर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि जब वो इस फील्ड में उतरे थे, तो उस वक्त वो इस इंडस्ट्री में अच्छा-खास नाम बना चुके थे और वह बहुत मशहूर भी हो गए थे.

पहले समझें शोबिज इंडस्ट्री क्या होती है?

शोबिज (Showbiz) का कनेक्शन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, जिसमें फिल्में, टीवी, नाटक, गाने, रेडियो और लाइव शो जैसे काम आते हैं. माना जाता है कि यह एंटरटेनमेंट के जरिए पैसा कमाने का बिजनेस है, इसमें एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टेक्नीशियन मिलकर काम करते हैं.

क्यों नहीं झेलना पड़ा कास्टिंग काउच

मिलिंद ने बताया कि जब उन्होंने 90 के दशक में शुरुआत की थी, तब फैशन इंडस्ट्री बहुत छोटी थी और वह तब तक एक जाना-पहचाना चेहरा बन चुके थे. इसी वजह से उन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करने को मिला, जैसा आज के जमाने के नए लड़कों और लड़कियों को करना पड़ता है. मिलिंद का कहना है कि उनके साथ कास्टिंग काउच जैसी कोई बात होने का चांस ही नहीं था, क्योंकि उस समय वह कई डिजाइनर्स से भी ज्यादा फेमस थे. लोग उन्हें पहले से पहचानते थे, इसलिए जब उन्होंने फिल्मों और टीवी में कदम रखा, तो तक उन्हें अपनी एक अलग पहचान मिल चुकी थी.

इंडस्ट्री में एंट्री से पहले ही मशहूर थे मिलिंद

खबरों की मानें,तो मिलिंद कहना है कि वह इस इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त में ही टॉप पर पहुंच गए थे. इसलिए उनके साथ कास्टिंग काउच जैसा कुछ नहीं देखने को मिला. मिलिंद के अनुसार, उन्होंने फिल्मों और टीवी में अपनी एक मजबूत पहचान के साथ एंट्री ली थी.

मिलिंद ने इस बात का भी जिक्र किया कि वह अपने लुक्स को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहे हैं. जब उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, तो उनका काम लोगों को खूब पसंद आया था. अपने मशहूर म्यूजिक वीडियो 'मेड इन इंडिया' पर उन्होंने कहा कि लोग उस वीडियो के आइडिया और उनकी इमेज को पसंद करते थे, लेकिन पर्सनली नहीं जानते थे.

ट्रोलर्स को मजाक में उड़ा देते हैं मिलिंद

उन्होंने कहा कि वह ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते. उनके मुताबिक लोग जो देखते हैं, वो बस उनकी एक इमेज या किरदार होता है, असली जिंदगी में वो वैसे नहीं हैं. आज भी अगर कोई उन्हें ट्रोल करता है या कुछ उल्टा-सीधा कह देता है, तो वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. इससी बजाय वह शांत रहते हैं और दूसरों की बातों को खुद पर असर नहीं होने देते हैं. कई बार वह ऐसी बातों को मजाक में निकाल देते हैं.