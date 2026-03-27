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April 2026 Festival List: अप्रैल माह में हनुमान जयंती से लेकर वैशाख तक कब पड़ेगा कौन सा व्रत और त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट

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April 2026 Festival List: अप्रैल माह में हनुमान जयंती से लेकर वैशाख तक कब पड़ेगा कौन सा व्रत और त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट

अप्रैल माह में चैत्र की समाप्ति के साथ ही वैशाख माह की शुरुआत हो जाएगी. हिंदू धर्म में वैशाख का बड़ा महत्व है. इस माह में दान पुण्य करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

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Nitin Sharma

Updated : Mar 27, 2026, 03:58 PM IST

April 2026 Festival List: अप्रैल माह में हनुमान जयंती से लेकर वैशाख तक कब पड़ेगा कौन सा व्रत और त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट

April Month Festival List

(Credit Image AI)

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मार्च माह का आखिरी हफ्ता चल रहा है. इसके खत्म होते ही अप्रैल माह की शुरुआत होगी. इस माह में न सिर्फ चैत्र माह का समापन होगा, बल्कि कई खास व्रत और त्योहार आएंगे. इनमें हनुमान जयंती से लेकर एकादशी तक शामिल हैं. वहीं वैशाख की शुरुआत होगी. मान्यता है कि इस माह में किए गया स्नान, दान और पूजा का कई गुणा फल प्राप्त होगा. आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं कि इस माह में होने वाले व्रत और त्योहार कब हैं...

अप्रैल 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार

2 अप्रैल 2026: गुरुवार हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा.
3 अप्रैल 2026: शुक्रवार वैशाख माह का आरंभ होगा.
5 अप्रैल 2026: रविवार को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा.
9 अप्रैल 2026: गुरुवार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है.
10 अप्रैल 2026: शुक्रवार को कालाष्टमी है.
13 अप्रैल 2026: सोमवार वरुथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयंती
14 अप्रैल 2026: मंगलवार मेष संक्रांति, कृष्ण वामन द्वादशी
15 अप्रैल 2026: बुधवार मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत रखा जाएगा.
17 अप्रैल 2026: शुक्रवार को वैशाख अमावस्या है.
18 अप्रैल 2026 : शनिवार पराशर ऋषि जयंती रहेगी.
19 अप्रैल 2026: रविवार अक्षय तृतीया, मासिक कार्तिगाई, परशुराम जयंती मनाई जाएगी.
20 अप्रैल 2026: सोमवार रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी हैं.
21 अप्रैल 2026: मंगलवार आदि शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती
22 अप्रैल 202: बुधवार रामानुजाचार्य जयंती, स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाएगा,
23 अप्रैल 2026: गुरुवार को गंगा सप्तमी पड़ रही है.
24 अप्रैल 2026: शुक्रवार बगलामुखी जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत है.
25 अप्रैल 2026: शनिवार को सीता नवमी का व्रत रखा जाएगा.
27 अप्रैल 2026: सोमवार मोहिनी एकादशी, सिद्धिलक्ष्मी जयंती
28 अप्रैल 2026: मंगलवार प्रदोष व्रत (भौम), परशुराम द्वादशी
30 अप्रैल 2026: गुरुवार को नृसिंह जयंती है

क्यों खास है वैशाख का महीना

वैशाख माह पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है. इस माह में हनुमान जयंती से लेकर अक्षय तृतीया जैसे त्योहार पड़ते हैं, जिन्हें बेहद शुभ माना गया है. इनमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है. इस दान पुण्य, व्रत और तपस्या करना भी अच्छा होता है.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

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