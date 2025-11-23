FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान

अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO

Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल

New Labour Codes: नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स

Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें

HomePhotos

बिजनेस

New Labour Codes: नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स

भारत में श्रम कानून से जुड़े नियमों में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है. सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चार नए श्रम संहिताओं को 21 नवंबर 2025 से लागू कर दिया है. इन नए प्रावधानों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाना है. 

राजा राम | Nov 23, 2025, 07:22 PM IST

1.4 नए लेबर लॉ

4 नए लेबर लॉ
1

पुराने समय से लागू 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने 4 नए लेबर लॉ में बदल दिया है. वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020. इन संहिताओं के लागू होने से श्रम कानूनों में एकरूपता आएगी और उनके पालन में आसानी होगी. 
 

2.मजदूरी की परिभाषा बदल गई

मजदूरी की परिभाषा बदल गई
2

विशेषज्ञों का मानना है कि नए कानून में ‘मजदूरी’ की परिभाषा बदल गई है. अब मजदूरी में मुख्य रूप से बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे. दरअसल, कुल सैलरी का कम से कम आधा हिस्सा इन्हीं से बनना चाहिए. इससे ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ पर सीधा असर पड़ेगा. क्योंकि सैलरी की बनावट बदल जाएगी, इसलिए कर्मचारियों की हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है, खासकर अगर कंपनी खर्च बचाने के लिए बाकी भत्तों को कम कर दे. 
 

3.पारदर्शी और संतुलित

पारदर्शी और संतुलित
3

सरकार ने सभी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नए नियम लागू होने के 45 दिनों के भीतर उन्हें अपने वेतन ढांचे में आवश्यक संशोधन करने होंगे. इसके बाद कर्मचारियों की तनख्वाह नए प्रावधानों के अनुरूप तय की जाएगी, जिससे पूरे देश में वेतन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और संतुलित होगी.
 

4.न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित

न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित
4

नए नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी. इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मजदूर भी शामिल होंगे. सरकार एक वैधानिक आधार मजदूरी निर्धारित करेगी, जिसे राज्य सरकारें अपने-अपने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए आधार मानेंगी, जिससे पूरे देश में मजदूरी प्रणाली अधिक निष्पक्ष बनेगी. 
 

5.ओवरटाइम 48 घंटे का होगा

ओवरटाइम 48 घंटे का होगा
5

काम के घंटे भी अब स्पष्ट रूप से तय कर दिए गए हैं. सप्ताह में ओवरटाइम 48 घंटे का होगा. यदि किसी संस्थान को कर्मचारियों से ज्यादा काम कराना है, तो उसे उनके ओवरटाइम के लिए डबल पैसे देना होगा. इससे श्रमिकों का शोषण कम होगा और उन्हें उनके श्रम का उचित सम्मान मिलेगा. 
 

6.एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत

एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत
6

विशेषज्ञों की राय है कि ये श्रम सुधार भारत के कामकाजी वर्ग के लिए एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हैं. जहां एक ओर नए नियम कर्मचारियों की लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, वहीं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारों और सुविधाओं का उचित संरक्षण हो. 
 

7.श्रम सुधारों को नई दिशा देगा

श्रम सुधारों को नई दिशा देगा
7

कुल मिलाकर, यह कदम देश में श्रम सुधारों को नई दिशा देगा और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 

