New Labour Codes: नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स

2 . मजदूरी की परिभाषा बदल गई

विशेषज्ञों का मानना है कि नए कानून में ‘मजदूरी’ की परिभाषा बदल गई है. अब मजदूरी में मुख्य रूप से बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे. दरअसल, कुल सैलरी का कम से कम आधा हिस्सा इन्हीं से बनना चाहिए. इससे ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ पर सीधा असर पड़ेगा. क्योंकि सैलरी की बनावट बदल जाएगी, इसलिए कर्मचारियों की हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है, खासकर अगर कंपनी खर्च बचाने के लिए बाकी भत्तों को कम कर दे.

