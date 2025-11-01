खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

1 . क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय साख का आईना

आज के समय में सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय साख का आईना है. यह एक तीन अंकों का नंबर होता है जो बताता है कि आपने अब तक अपने लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कितनी जिम्मेदारी से की है. अक्सर लोग लोन के लिए अप्लाई करते समय यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया. इसकी सबसे बड़ी वजह कमजोर सिबिल स्कोर होता है.

