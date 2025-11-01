FacebookTwitterYoutubeInstagram
लखनऊ को UNESCO से मिले 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' अवॉर्ड पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह बोले - प्रदेश को नई पहचान मिली

बिजनेस

खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

आज के दौर में सिबिल स्कोर (CIBIL Score) हर व्यक्ति की वित्तीय साख को दर्शाने वाला अहम मापदंड बन चुका है. अगर आपका स्कोर खराब है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने में हिचकते हैं. कुछ समझदारी भरे कदम उठाकर आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं. 

राजा राम | Nov 01, 2025, 10:28 PM IST

1.क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय साख का आईना

क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय साख का आईना
1

आज के समय में सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय साख का आईना है. यह एक तीन अंकों का नंबर होता है जो बताता है कि आपने अब तक अपने लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कितनी जिम्मेदारी से की है. अक्सर लोग लोन के लिए अप्लाई करते समय यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया. इसकी सबसे बड़ी वजह कमजोर सिबिल स्कोर होता है.
 

2.जोखिम भरा कर्जदार

जोखिम भरा कर्जदार
2

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपका स्कोर 750 से नीचे है, तो बैंक आपको  जोखिम भरा कर्जदार मानते हैं. ऐसे में लोन मंजूर होने की संभावना कम हो जाती है. 

3.सिबिल रिपोर्ट को समय-समय पर जांचते रहें

सिबिल रिपोर्ट को समय-समय पर जांचते रहें
3

स्कोर खराब होने के पीछे गलत या अधूरी जानकारी भी एक कारण हो सकती है. इसलिए अपनी सिबिल रिपोर्ट को समय-समय पर जांचते रहें और किसी गलती को तुरंत सुधारें. 
 

4.क्रेडिट कार्ड बिल को समय पर चुकाना

क्रेडिट कार्ड बिल को समय पर चुकाना
4

इसके अलावा, सभी EMI और क्रेडिट कार्ड बिल को समय पर चुकाना स्कोर सुधारने का सबसे आसान तरीका है. देर से पेमेंट करने पर स्कोर तेजी से गिरता है.

5.क्रेडिट लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल न करें

क्रेडिट लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल न करें
5

आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि, आप अपने कुल उपलब्ध क्रेडिट में से कितना प्रतिशत इस्तेमाल किया है. कोशिश करें कि क्रेडिट लिमिट का 30–40% से ज्यादा इस्तेमाल न करें. इससे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन झलकती है. 
 

6.पेमेंट में चूक हुई है तो तुरंत उसका निपटारा करें

पेमेंट में चूक हुई है तो तुरंत उसका निपटारा करें
6

कई लोग पुराने क्रेडिट अकाउंट बंद कर देते हैं, जो सही नहीं है. पुराने अकाउंट बनाए रखना आपके क्रेडिट इतिहास को मजबूत बनाता है. अगर किसी लोन या पेमेंट में चूक हुई है तो तुरंत उसका निपटारा करें.  इससे आपका रिकॉर्ड साफ होता है और स्कोर धीरे-धीरे बेहतर हो जाता है. 
 

