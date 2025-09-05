Smartphone Tips: ऑफिस से घर जाते वक्त बारिश में भीग गया है स्मार्टफोन? तुरंत करें ये 3 काम, नहीं होगा हजारों का नुकसान
Pitru Paksha Date And Time 2025: इस दिन से शुरू हो रहें हैं पितृपक्ष, जानें पितरों की श्राद्ध करने का सही समय और तिथियां
भारत में Tesla कार की हुई पहली डिलीवरी, जानें कौन बना इसका पहला मालिक, कितनी है कीमत
Shilpa Shetty और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, क्या है 60 करोड़ का फ्रॉड केस, जिसमें फंसा ये बॉलीवुड कपल!
आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?
एक थी शीना बोराः रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी जो आज भी एक 'रहस्य' है
10,000 रुपये से भी कम में शुरू करें ये 7 बिजनेस, कमाई होगी जबरदस्त
टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'
Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला
बिजनेस
राजा राम | Sep 05, 2025, 04:51 PM IST
1. छोटे बिजनेस से भी बड़ी कमाई
आप सही जगह और सही आइडिया के साथ छोटे बिजनेस से भी बड़ी कमाई कर सकते हैं. यहां हम आपको 7 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहे हैं, जिन्हें आप 10,000 रुपये से भी कम में शुरू कर सकते हैं.
2.स्टूडेंट्स को सस्ता और टेस्टी फूड हमेशा पसंद आता है
पहला आइडिया है पानी पुरी स्टॉल. अगर इसे किसी हॉस्टल या कॉलेज के सामने लगाया जाए तो ग्राहकों की कमी नहीं होगी. स्टूडेंट्स को सस्ता और टेस्टी फूड हमेशा पसंद आता है.
3.खिलौनों की दुकान
दूसरा बिजनेस है खिलौनों की दुकान. अगर इसे बच्चों के अस्पताल के पास खोला जाए तो पैरेंट्स अपने बच्चों के लिए खिलौने जरूर खरीदेंगे. इस बिजनेस में शुरुआती निवेश कम और मुनाफा अच्छा होता है.
4.सैलून
तीसरा आइडिया है सैलून. अगर आप इसे कार वॉश सेंटर या भीड़भाड़ वाली जगह पर खोलते हैं तो ग्राहक आसानी से मिल जाएंगे.
5.कर्मचारियों के लिए ये रोज की जरूरत
चौथा बिजनेस है चाय और सिगरेट की दुकान. अगर इसे IT कंपनी या ऑफिस के पास शुरू किया जाए तो कर्मचारियों के लिए ये रोज की जरूरत बन सकता है.
6.अंडों की दुकान
पांचवा आइडिया है अंडों की दुकान. अगर इसे किसी जिम या फिटनेस सेंटर के पास खोला जाए तो प्रोटीन की तलाश में रहने वाले ग्राहक खुद आ जाएंगे.
7.आइसक्रीम स्टॉल
छठा बिजनेस है आइसक्रीम स्टॉल. पार्क के बाहर या पब्लिक प्लेस के पास आइसक्रीम का ठेला बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित करता है.
8.इस तरह की दुकानें हमेशा भीड़ खींचती हैं
सातवां आइडिया है टाइपिंग और जेरॉक्स शॉप. कोर्ट और कचहरी के बाहर इस तरह की दुकानें हमेशा भीड़ खींचती हैं. इसके साथ ही फैक्ट्री एरिया में टिफिन सर्विस भी एक बेहतर विकल्प है.
9.इनमें बड़े निवेश की जरूरत नहीं
इन सभी आइडिया की खास बात ये है कि इनमें बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती. सही लोकेशन चुनकर और थोड़ी मेहनत से आप महीने में अच्छी कमाई कर सकते हैं.
Disclaimer: निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें. यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी पर आधारित है.