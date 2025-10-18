Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

1 . इस बार समय में बदलाव

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगी. प्री-ओपन सत्र 1:30 बजे शुरू होगा और क्लोजिंग 3:05 बजे तक रहेगा. पहले यह सत्र शाम को आयोजित होता था, लेकिन इस बार समय में बदलाव किया गया है.