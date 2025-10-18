Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO
बिजनेस
राजा राम | Oct 18, 2025, 08:39 AM IST
1.इस बार समय में बदलाव
इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगी. प्री-ओपन सत्र 1:30 बजे शुरू होगा और क्लोजिंग 3:05 बजे तक रहेगा. पहले यह सत्र शाम को आयोजित होता था, लेकिन इस बार समय में बदलाव किया गया है.
2.आसानी से लेन-देन कर पाएंगे
दोपहर का समय बाजार संचालन और निपटान प्रणाली के लिए अधिक सुविधाजनक है. इससे तकनीकी दबाव कम होगा और बड़े निवेशक आसानी से लेन-देन कर पाएंगे.
3.वैश्विक समय के अनुरूप
यह बदलाव वैश्विक समय के अनुरूप भी है. यूरोप और मध्य पूर्व के बाजार इस समय सक्रिय रहते हैं, जिससे विदेश में रहने वाले निवेशकों के लिए भागीदारी आसान होगी.
4.कुछ निवेशकों के लिए यह बदलाव नया
कुछ निवेशकों के लिए यह बदलाव नया है, खासकर जो पहले शाम को पूजा के बाद ट्रेड करते थे. इस सत्र में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं क्योंकि यह केवल एक छोटा समय है.
5.सोच-समझ कर ही निवेश करें
निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाता पहले से सक्रिय रखें और सोच-समझ कर ही निवेश करें.
6.पहले ऑर्डर को शुभ मानने का समय
मुहूर्त ट्रेडिंग का उद्देश्य त्वरित मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि नए वित्तीय वर्ष की सकारात्मक शुरुआत करना है. कई व्यापारियों के लिए यह पहले ऑर्डर को शुभ मानने और खाते की पूजा का समय भी होता है.
7.शुभ शुरुआत का प्रतीक
इस प्रकार, मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 परंपरा और बदलाव दोनों को साथ लेकर आई है. यह केवल व्यापार का अवसर नहीं, बल्कि निवेश में सोच-समझ और शुभ शुरुआत का प्रतीक भी है.