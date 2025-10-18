FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO

Diabetes Risk: 40% लोगों को नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है, 35 की उम्र के बाद से जरूर कराएं ये टेस्ट

Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज

Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

Burn Relief Tips: पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग 

Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर खरीदारी का सबसे शुभ समय क्या है आज? जान लें कब खरीदें सोना-चांदी या बर्तन

Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

बिजनेस

दीपावली के दिन शेयर बाजार में केवल एक घंटे का खास सत्र चलता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं. यह न केवल निवेश की शुभ शुरुआत का समय है, बल्कि व्यापारियों के लिए परंपरा और वित्तीय योजना का प्रतीक भी माना जाता है. 

राजा राम | Oct 18, 2025, 08:39 AM IST

1.इस बार समय में बदलाव

इस बार समय में बदलाव
1

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगी. प्री-ओपन सत्र 1:30 बजे शुरू होगा और क्लोजिंग 3:05 बजे तक रहेगा. पहले यह सत्र शाम को आयोजित होता था, लेकिन इस बार समय में बदलाव किया गया है.

2.आसानी से लेन-देन कर पाएंगे

आसानी से लेन-देन कर पाएंगे
2

दोपहर का समय बाजार संचालन और निपटान प्रणाली के लिए अधिक सुविधाजनक है. इससे तकनीकी दबाव कम होगा और बड़े निवेशक आसानी से लेन-देन कर पाएंगे. 

3.वैश्विक समय के अनुरूप

वैश्विक समय के अनुरूप
3

यह बदलाव वैश्विक समय के अनुरूप भी है. यूरोप और मध्य पूर्व के बाजार इस समय सक्रिय रहते हैं, जिससे विदेश में रहने वाले निवेशकों के लिए भागीदारी आसान होगी. 

4.कुछ निवेशकों के लिए यह बदलाव नया

कुछ निवेशकों के लिए यह बदलाव नया
4

कुछ निवेशकों के लिए यह बदलाव नया है, खासकर जो पहले शाम को पूजा के बाद ट्रेड करते थे. इस सत्र में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं क्योंकि यह केवल एक छोटा समय है. 
 

5.सोच-समझ कर ही निवेश करें

सोच-समझ कर ही निवेश करें
5

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाता पहले से सक्रिय रखें और सोच-समझ कर ही निवेश करें. 
 

6.पहले ऑर्डर को शुभ मानने का समय

पहले ऑर्डर को शुभ मानने का समय
6

मुहूर्त ट्रेडिंग का उद्देश्य त्वरित मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि नए वित्तीय वर्ष की सकारात्मक शुरुआत करना है. कई व्यापारियों के लिए यह पहले ऑर्डर को शुभ मानने और खाते की पूजा का समय भी होता है. 
 

7.शुभ शुरुआत का प्रतीक

शुभ शुरुआत का प्रतीक
7

इस प्रकार, मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 परंपरा और बदलाव दोनों को साथ लेकर आई है. यह केवल व्यापार का अवसर नहीं, बल्कि निवेश में सोच-समझ और शुभ शुरुआत का प्रतीक भी है. 
 

