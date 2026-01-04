FacebookTwitterYoutubeInstagram
लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया, संभल में हथौड़े से अवैध निर्माण हटाया जा रहा, आज 3 अवैध घरों पर होना था बुलडोजर एक्शन, यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई | लखनऊ- KGMU धर्मांतरण मामले पर बड़ी खबर, पुलिस ने रमीज के माता-पिता को गिरफ्तार किया, इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की | यूपी- कन्नौज में जेल से कैदी फरार होने का मामला, DM ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया | चीन के बाद रूस की अमेरिका को दो टूक, मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करे

वायरल

कौन सा जानवर खड़े-खड़े सोता है? अगर बैठ कर सो गया तो फिर कभी नहीं उठ सकेगा

सुनकर आपको अजीब लगे लेकिन ये सच है कि दुनिया में केवल एक ही ऐसा जानवर है जो खड़े-खड़े सोता है और अगर बैठकर वह सो गया तो फिर उठ नहीं सकेगा.

ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 11:32 AM IST

1.ये जानवर किश्तों में नींद लेता है

ये जानवर किश्तों में नींद लेता है
1

अक्सर आपने देखा होगा की गाय-भैंस, बकरी या कुत्ता सब बैठकर ही सोते हैं लेकिन एक जावर ऐसा है जो हमेशा खड़े होकर ही सोता है. इतना ही नहीं, ये जानवर किश्तों में नींद लेता है और नींद में कभी भी डिसबैलेंस नहीं होता है. ये जानवर किसी घने जंगल या जू में नहीं होता बल्कि हमारे आसपास ही होता है. 

2.ये कभी खड़े-खड़े थकता तक नहीं हैं

ये कभी खड़े-खड़े थकता तक नहीं हैं
2

ऐसा नहीं कि ये जानवर बैठ नहीं सकता . बैठ भी सकता है लेकिन सोता केवल खड़े होकर ही है. और ये कभी खड़े-खड़े थकता तक नहीं हैं. तो ये जानवर है कौन सा गेस करिए.

3. लेकिन घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो...

लेकिन घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो...
3

दुनिया में हर जीव को सोने के लिए आरामदायक जगह चाहिए होती है, लेकिन घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो कहीं भी खड़े-खड़े सो सकता है. कई लोग सोचते हैं, क्या घोड़ा खड़े-खड़े थकता नहीं है? या सोते समय संतुलन बिगड़ने पर भी वह गिरता क्यों नहीं है? इसके पीछे विज्ञान द्वारा दिए गए कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे.  
 

4.घोड़े का न बैठ पाना उसकी आदत नहीं ...

घोड़े का न बैठ पाना उसकी आदत नहीं ...
4

घोड़े का न बैठ पाना उसकी आदत नहीं बल्कि एक शारीरिक आवश्यकता है. उसकी रीढ़ की हड्डी लंबी और सीधी होती है, इसलिए लंबे समय तक बैठे या लेटे रहने से उसके पेट और फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है. यही कारण है कि खड़े रहना उसके लिए अधिक सुरक्षित और आरामदायक होता है.
 

5.घोड़े का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है

घोड़े का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है
5

जब घोड़ा खड़ा होता है, तो उसके पैरों की मांसपेशियों और हड्डियों में एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे 'स्टे अपरेटस' कहा जाता है. यह टेंडन, लिगामेंट और हड्डियों की एक जटिल प्रणाली है जो उसके पैरों के जोड़ों को लॉक कर देती है.
 

6.घोड़ा कैसे लंबे समय तक खड़ा रह सकता है

घोड़ा कैसे लंबे समय तक खड़ा रह सकता है
6

इस तकनीक से घोड़ा अपनी मांसपेशियों पर अधिक दबाव डाले बिना लंबे समय तक खड़ा रह सकता है. घुटनों और टखनों में मौजूद यह लॉकिंग सिस्टम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जिससे खड़े रहने में लगने वाली ऊर्जा की खपत काफी कम हो जाती है और घोड़ा आराम से झपकी ले सकता है.
 

7.बहुत कम समय के लिए घोड़ा बैठता है

बहुत कम समय के लिए घोड़ा बैठता है
7

ऐसा नहीं है कि घोड़ा कभी जमीन पर बैठता या सोता नहीं है, लेकिन वह ऐसा बहुत कम समय के लिए करता है. इसका मुख्य कारण उसका शरीर और वजन है. घोड़े का शरीर बहुत बड़ा और भारी होता है.
 

8.अगर घोड़ा लंबे समय तक जमीन पर सोता है तो...

अगर घोड़ा लंबे समय तक जमीन पर सोता है तो...
8

जब वह लंबे समय तक जमीन पर सोता है, तो उसके पूरे शरीर का वजन उसके फेफड़ों और आंतरिक अंगों पर पड़ता है. इस दबाव के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और घुटन महसूस होती है. अगर वह लंबे समय तक जमीन पर सोता है, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है.

9.ये भी है वजह

ये भी है वजह
9

जंगली जीवन में घोड़ा हमेशा शिकारियों से सावधान रहता है. अगर घोड़ा ज़मीन पर लेटा हो और अचानक उस पर हमला हो जाए, तो उसे उठने में काफी समय लग जाता है. इस दौरान शिकारी उसका शिकार कर सकता है.  
 

10.इसलिए खड़े-खड़े सोने की कला विकसित कर ली

इसलिए खड़े-खड़े सोने की कला विकसित कर ली
10

इसलिए, विकास के क्रम में घोड़े ने खड़े-खड़े सोने की कला विकसित कर ली, ताकि खतरा महसूस होते ही वह तुरंत भाग सके. घोड़ा दिन में कई बार छोटी-छोटी झपकी लेता है. वह शायद ही कभी 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोता है, और वह भी टुकड़ों में खड़े-खड़े.

