कौन सा जानवर खड़े-खड़े सोता है? अगर बैठ कर सो गया तो फिर कभी नहीं उठ सकेगा

घोड़े का न बैठ पाना उसकी आदत नहीं बल्कि एक शारीरिक आवश्यकता है. उसकी रीढ़ की हड्डी लंबी और सीधी होती है, इसलिए लंबे समय तक बैठे या लेटे रहने से उसके पेट और फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है. यही कारण है कि खड़े रहना उसके लिए अधिक सुरक्षित और आरामदायक होता है.

