बिजनेस

सामांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू में कौन हैं ज्यादा अमीर? जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ

साउथ सिनेमा की स्टार सामांथा रुथ प्रभु और ‘द फैमिली मैन’ फेम निर्देशक राज निदिमोरू की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. दोनों की निजी जिंदगी के साथ अब फैंस की नजर उनकी कमाई और नेटवर्थ पर भी टिकी है. आइए जानते हैं, आखिर कौन है ज्यादा सामांथा या राज?

Dec 01, 2025, 03:31 PM IST

1. चार साल बाद एक नई शुरुआत

चार साल बाद एक नई शुरुआत
1

सामंथा रुथ प्रभु ने अपने एक्स-हसबैंड नागा चैतन्य से तलाक के चार साल बाद एक नई शुरुआत की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 दिसंबर 2025 को उन्होंने शांत माहौल में राज निदिमोरू के साथ परिवार की मौजूदगी में सात फेरे लिए. शादी की आधिकारिक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. 
 

2.ओटीटी की दुनिया में मजबूत पहचान

ओटीटी की दुनिया में मजबूत पहचान
2

शादी के बाद वहीं बड़ी संख्या में लोग दोनों की कमाई और संपत्ति को लेकर जानने को लेकर उत्सुक हैं. बताते चलें, राज निदिमोरू साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन डायरेक्टर्स में शामिल हैं, जिन्होंने ओटीटी की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है. 

3. राज निदिमोरू की कुल नेटवर्थ करीब 83–85 करोड़

राज निदिमोरू की कुल नेटवर्थ करीब 83–85 करोड़
3

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में राज निदिमोरू की कुल नेटवर्थ करीब 83–85 करोड़ रुपये आंकी जाती है. ‘द फैमिली मैन’, ‘गो गोआ गॉन’ और ‘फ़र्ज़ी’ जैसी सफल परियोजनाओं ने उन्हें इंडस्ट्री का भरोसेमंद और अच्छी तनख्वाह वाली फिल्ममेकर बना दिया है. उनके पास मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट और कई प्रीमियम कारें भी हैं.

4.कुल संपत्ति करीब 101 करोड़ रुपये

कुल संपत्ति करीब 101 करोड़ रुपये
4

वहीं, सामंथा रुथ प्रभु की बात करें तो उन्होंने 2010 में फिल्मों में कदम रखा था और पिछले 15 वर्षों में खुद को साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया है. फिल्मों, ओटीटी प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से उनकी कुल संपत्ति करीब 101 करोड़ रुपये बताई जाती है.
 

5.एक फिल्म के लिए लगभग 3–5 करोड़ रुपये

एक फिल्म के लिए लगभग 3–5 करोड़ रुपये
5

सामंथा एक फिल्म के लिए लगभग 3–5 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना करीब 8 करोड़ रुपये कमाती हैं. उनके पास मुंबई में 15 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी और कई लग्जरी कारें भी हैं. इस तरह कुल नेटवर्थ के मामले में सामंथा राज निदिमोरू से आगे हैं. 

