अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? हालिया सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों का नेटवर्थ

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग
अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ
Maha TAIT Result 2025: महा टीएआईटी रिजल्ट mscepune.in पर हुआ जारी, ऐसे करें चेक
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह
Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?
UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज
Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट
नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?
बिजनेस
राजा राम | Aug 18, 2025, 05:38 PM IST
1.कौन हैं ज्यादा अमीर?
आज हम आपको बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी में से ज्यादा अमीर कौन हैं.
2.देश और विदेश तक फैला हुआ है बिजनेस
दरअसल, दोनों ही कारोबारियों का बिजनेस देश और विदेश तक फैला हुआ है. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, मुकेश अंबानी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं.
3.कुल 8.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति
रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश अंबानी के पास कुल 8.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है. हालांकि, पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति में 13 प्रतिशत की कमी आई है.
4.एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति
इसके बावजूद, वह भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. उनकी आय के मुख्य स्रोत रिलायंस इंडस्ट्रीज के तेल, गैस, रिटेल, टेलीकॉम और डिजिटल सेवाएं हैं.
5.गौतम अडानी
हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, उनकी संपत्ति में पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का इज़ाफा हुआ है. अडानी की कुल संपत्ति अब 8.4 लाख करोड़ रुपये हो गई है.
6.अडानी समूह का मुख्य कारोबार
अडानी समूह का कारोबार मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, पावर जनरेशन, मीडिया और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में फैला है.
7.केवल 0.2 लाख करोड़ रुपये अधिक अमीर
यानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. हुरुन लिस्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी गौतम अडानी से केवल 0.2 लाख करोड़ रुपये अधिक अमीर हैं. हालांकि, अदानी की संपत्ति में पिछले एक साल में हुई शानदार बढ़ोतरी ने इस अंतर को बेहद कम कर दिया है.
8.भारत में कुल 284 अरबपति
इसके अलावा, हुरुन लिस्ट ने भारत में रहने वाले अरबपतियों की सूची भी जारी की है. आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल 284 अरबपति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ रुपये है. ये अरबपति देश की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं.