Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

Maha TAIT Result 2025: महा टीएआईटी रिजल्ट mscepune.in पर हुआ जारी, ऐसे करें चेक

टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट

नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?

वायरल

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

आर्यन खान भी अपने पिता शाहरुख खान के नश्के कदम पर चलने के लिए तैयार हैं. जल्द ही वो भी फिल्म की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे हैं. लेकिन इस बीच आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Larissa Bonesi काफी सुर्खियों में हैं. आइए जानते हैं कि आर्यन की खूबसूरत रूमर्ड गर्लफ्रेंड कौन है.

मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 04:37 PM IST

1.कौन है आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Larissa Bonesi?

आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम लारिसा बोन्सी है. हाल ही में आर्यन और लारिसा को एक साथ नजर भी आए थे. पिछले काफी दिनों से ऐसी खबरे हैं कि आर्यन ब्राजीलियन एक्ट्रेस लारिया बोन्सी को डेट कर रहे हैं. 
 

2.क्या करती हैं लारिसा बोन्सी?

लारिसा बोन्सी ब्राजीलियन एक्ट्रेस हैं. इतना ही नहीं उन्होंने बोलीवुड से लेकर साउथ तक फिल्मों में काम किया है. बोन्सी एक मॉडल और बेहतरीन डांसर भी हैं. उन्होंने अक्षयर कुमार और जॉन अब्राहम के साथ भी काम किया है. इतना ही नहीं उन्होंने साउथ की कई फिल्में में अदाकारी की है. 
 

3.कब से है आर्यन-बोन्सी का अफेयर?

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्यन खान और लारिसा बोन्सी करीब एक साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि आर्यन लारिसा के साथ-साथ उनके पूरे परिवार को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. 
 

4.दिखने में हैं बेहद खूबसूरत

लारिसा बोन्सी ने भले ही फिल्मों में साइड रोल किया हो. लेकिन उनकी खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हैं. लारिसा अपनी खूबसूरत से किसी भी एक्ट्रेस को आसानी से टक्कर दे सकती हैं. 
 

5.सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

लारिसा बोन्सी अक्सर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं. वो अपनी खूबसूरत तस्वीरे भी इंस्टा पर शेयर करती रहती हैं, जिसपर ढेरों लाइक और कमेंट्स आते हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 650के से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं. 
 

