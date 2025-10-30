FacebookTwitterYoutubeInstagram
कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

बिजनेस

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी की तैयारी है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन हो चुका है और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी और कब से इसका फायदा मिलना शुरू होगा. 

राजा राम | Oct 30, 2025, 09:33 PM IST

1.क्या होता है वेतन आयोग

क्या होता है वेतन आयोग
1

केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा की जा सके. इसकी सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. 
 

2.कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
2

इतिहास के मुताबिक, नए वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर 1 जनवरी से लागू होती हैं. माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 तक तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है.

3.कितनी बढ़ेगी सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का रोल

कितनी बढ़ेगी सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का रोल
3

सैलरी बढ़ने का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है. यदि किसी की बेसिक सैलरी ₹20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय किया जाता है, तो नई सैलरी ₹20,000×2.5 = ₹50,000 हो जाएगी. यानी बेसिक सैलरी में लगभग 150% तक वृद्धि संभव है. 
 

4.किन कर्मचारियों को होगा फायदा

किन कर्मचारियों को होगा फायदा
4

इस आयोग का सीधा लाभ रेलवे, इनकम टैक्स, पोस्टल, और कस्टम्स विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा. साथ ही Armed Forces यानी सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान भी इसका लाभ उठाएंगे.

5.अर्धसैनिक बलों और संस्थानों पर असर

अर्धसैनिक बलों और संस्थानों पर असर
5

BSF, CRPF, CISF, ITBP, और SSB जैसे अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा AIIMS, IIT, IIM, UGC, CSIR और ICAR जैसे स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा. 

6.पेंशनरों के लिए भी राहत

पेंशनरों के लिए भी राहत
6

8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ नौकरीपेशा लोगों तक सीमित नहीं रहेगा. रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी समान अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे लाखों पेंशनधारकों को राहत मिलेगी. 
 

7.आयोग के सदस्य कौन हैं

आयोग के सदस्य कौन हैं
7

नए वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. इसके अन्य सदस्य हैं – पुलक घोष (आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर, पार्ट-टाइम मेंबर) और पंकज जैन (सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग). 
 

