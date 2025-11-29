बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम

बिजनेस
राजा राम | Nov 29, 2025, 11:43 PM IST
1.इनकम टैक्स विभाग के कुछ सख्त मानक
कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या बैंक खाते में किसी भी समय कितनी भी राशि जमा की जा सकती है. हालांकि बैंक एक बार में कैश जमा करने पर कोई तय सीमा नहीं रखता, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के कुछ सख्त मानक जरूर लागू होते हैं, जिनसे अनजान रहना परेशानी बढ़ा सकता है.
2.यदि आप 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा करते हैं..
सबसे पहले सेविंग अकाउंट की बात करें तो वित्त वर्ष के दौरान यदि आप 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा करते हैं, तो बैंक इस लेनदेन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साझा करता है. इसका मतलब है कि साल भर में 10 लाख रुपये की नकद जमा सीमा पार करने पर आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग के दायरे में आ जाती है.
3.बिजनेस अकाउंट के लिए यह सीमा काफी अधिक
वहीं, करंट अकाउंट यानी बिजनेस अकाउंट के लिए यह सीमा काफी अधिक है. पूरे वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा होने पर यह जानकारी भी टैक्स विभाग तक पहुंच जाती है. इसलिए बिजनेसमैन के लिए जरूरी है कि वे हर बड़े कैश ट्रांजैक्शन का दस्तावेज सुरक्षित रखें.
4.ताकि लेनदेन पारदर्शी रह सके
इसी तरह, एक बार में 2 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है. बिना पैन के बैंक ऐसी राशि स्वीकार नहीं करता, ताकि लेनदेन पारदर्शी रह सके.
5.इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है
अगर कोई व्यक्ति निर्धारित सीमाओं से अधिक कैश जमा करता है और उसके स्रोत का स्पष्ट विवरण नहीं दे पाता, तो इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है. ऐसे मामलों में जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो आर्थिक संकट बढ़ा देता है.
6.पूरा रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी
यही वजह है कि विशेषज्ञ डिजिटल पेमेंट का अधिक उपयोग करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि कैश में लेनदेन करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है.