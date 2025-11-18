चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे

वायरल
मोहम्मद साबिर | Nov 18, 2025, 04:45 PM IST
1.कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं Elon Musk?
रिपोर्ट्स के अनुसार, अरबपति एलन मस्क खुद को सांस्कृतिक ईसाई मानते हैं. उनका पालन-पोषण ईसाई परिवार में हुआ है. लेकिन वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं. हालांकि एलन ईसाई धर्म के मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करते हैं. वो मानते हैं कि यीशु की शिक्षाएँ अच्छी और बुद्धिमान हैं.
2.कौन है Elon Musk की पहली वाइफ?
एलन मस्क की पहली वाइफ का नाम जस्टिन विल्सन हैं, जो एक कनाडाई लेखिका हैं. उनकी शादी साल 2000 में हुई थी और फिर 8 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था. दोनों के कुल 6 बच्चे भी हैं.
3.फिर एक ही महिला से Elon Musk ने दो बार की शादी?
एलन मस्क ने दूसरी शादी एक्ट्रेस तालुल्लाह रिले से की. उन्होंने साल 2010 में शादी की, लेकिन दो साल बाद यानी 2012 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि मस्क ने तालुल्लाह से एक बार फिर शादी करने का फैसला लिया. फिर दोनों ने 2013 में शादी की और तीन साल बाद यानी 2016 में फिर तलाक हो गया था. हालांकि दोनों के बच्चे अभी तक नहीं है.
4.तीसरी बार इस महिला ने Elon Musk का जुड़ा नाम
एलन मस्क का नाम फिर एक महिला के साथ जुड़ गया था. दरअसल, ग्रिम्स के साथ मस्क लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे. दोनों की मुलाकात 2018 में हुई थी और दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे. लेकिन 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. हालांकि उनके तीन बच्चे भी हैं.
5.Elon Musk ने शिवोन जिलिस किया डेट
एलन मस्क ने शिवोन जिलिस के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं. हालांकि दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है और दोनों के कुल 4 बच्चे भी हैं.
6.क्या-क्या करते हैं उनके 14 बच्चे?
एलन मस्क और उनकी दो वाइफ और दो गर्लफ्रेंड के समेत कुल 14 बच्चे हैं. उनका नाम Nevada, Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-Xii, Azure, Strider, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus, Seldon Lycurgus, Arcadia and Romulus. मस्क और जस्टिन के पहले बेटे नेवादा की शुरुआती दिनों में ही मौत हो गई थी. एलन मस्क के बच्चे अलग-अलग उम्र के हैं और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं, इनमें से कुछ की कॉलेज जाने की उम्र है तो कुछ अभी नवजात हैं. इसके अलावा ज्यादातर बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि वे अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकते. हालांकि इनके आसपास विज्ञान, नवाचार और मीडिया का माहौल उन्हें निश्चित रूप से एक असाधारण भविष्य की ओर ले जाएगा.