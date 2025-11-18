चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे

6 . क्या-क्या करते हैं उनके 14 बच्चे?

एलन मस्क और उनकी दो वाइफ और दो गर्लफ्रेंड के समेत कुल 14 बच्चे हैं. उनका नाम Nevada, Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-Xii, Azure, Strider, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus, Seldon Lycurgus, Arcadia and Romulus. मस्क और जस्टिन के पहले बेटे नेवादा की शुरुआती दिनों में ही मौत हो गई थी. एलन मस्क के बच्चे अलग-अलग उम्र के हैं और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं, इनमें से कुछ की कॉलेज जाने की उम्र है तो कुछ अभी नवजात हैं. इसके अलावा ज्यादातर बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि वे अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकते. हालांकि इनके आसपास विज्ञान, नवाचार और मीडिया का माहौल उन्हें निश्चित रूप से एक असाधारण भविष्य की ओर ले जाएगा.

