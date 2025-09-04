FacebookTwitterYoutubeInstagram
शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति

GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला

समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स

NIRF Ranking 2025: ये हैं भारत के टॉप 10 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जानें किस वजह से हर बार पहली रैंक पर आता है IIT Madras

कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक

बिजनेस

UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

देशभर में डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI की लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है. अब टैक्स, बीमा प्रीमियम, लोन EMI और निवेश जैसे खास ट्रांजेक्शन में एक दिन में 10 लाख रुपये तक का भुगतान संभव होगा. 

Sep 04, 2025, 05:00 PM IST

1.15 सितंबर 2025 से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है

15 सितंबर 2025 से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है
1

डिजिटल इंडिया के दौर में अब UPI (Unified Payments Interface) और ज्यादा पावरफुल हो गया है. आमतौर पर जहां UPI से पैसे भेजने की सीमा 1 लाख रुपये थी, वहीं 15 सितंबर 2025 से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 
 

2.24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकेंगे

24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकेंगे
2

NPCI ने घोषणा की है कि कुछ खास श्रेणियों के लिए यह लिमिट 10 गुना तक बढ़ाई जाएगी. यानी अब टैक्स पेमेंट, बीमा प्रीमियम, शेयर बाजार में निवेश या लोन EMI जैसे ट्रांजेक्शन में 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकेंगे. 
 

3.प्रोफेशनल्स और बिजनेस से जुड़े लोगों को इससे राहत मिलेगी

प्रोफेशनल्स और बिजनेस से जुड़े लोगों को इससे राहत मिलेगी
3

इस बदलाव का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बड़ी रकम डिजिटल पेमेंट से करना चाहते थे लेकिन लिमिट की वजह से रुक जाते थे. खासतौर पर टैक्स जमा करने वाले प्रोफेशनल्स और बिजनेस से जुड़े लोगों को इससे राहत मिलेगी. 

4.नई लिमिट से केवल इन्हें होगा फायदा

नई लिमिट से केवल इन्हें होगा फायदा
4

बताते चलें, नई लिमिट केवल P2M (Person to Merchant) ट्रांजेक्शन पर लागू होगी. यानी जब आप किसी प्रमाणित व्यापारी, जैसे बीमा कंपनी, ब्रोकरेज फर्म या टैक्स पोर्टल को भुगतान करते हैं. वहीं, P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) ट्रांजेक्शन पर पुरानी सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही लागू रहेगी. 
 

5.यहां जानें और डिटेल्स

यहां जानें और डिटेल्स
5

टैक्स भुगतान में अब एक बार में 5 लाख रुपये और 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकते हैं. इसी तरह इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और लोन EMI पर भी यही नई लिमिट लागू होगी. 

6.क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की सीमा भी बढ़ा दी गई

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की सीमा भी बढ़ा दी गई
6

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की सीमा भी बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और 6 लाख रुपये प्रतिदिन कर दी गई है. वहीं, विदेशी मुद्रा लेनदेन (FX Retail) और डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने पर भी अब 5 लाख रुपये की अनुमति मिलेगी.
 

7.IPO में निवेश के लिए अभी भी

IPO में निवेश के लिए अभी भी
7

हालांकि, IPO में निवेश के लिए अभी भी UPI की सीमा 5 लाख रुपये ही रहेगी. इस श्रेणी में 10 लाख की नई लिमिट लागू नहीं होगी.

8.सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश

सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश
8

NPCI ने सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे इस बदलाव को लागू करें. हालांकि, बैंकों को अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर सीमाएं तय करने का अधिकार होगा. 

