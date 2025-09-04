UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति
बिजनेस
राजा राम | Sep 04, 2025, 05:00 PM IST
1.15 सितंबर 2025 से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है
डिजिटल इंडिया के दौर में अब UPI (Unified Payments Interface) और ज्यादा पावरफुल हो गया है. आमतौर पर जहां UPI से पैसे भेजने की सीमा 1 लाख रुपये थी, वहीं 15 सितंबर 2025 से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
2.24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकेंगे
NPCI ने घोषणा की है कि कुछ खास श्रेणियों के लिए यह लिमिट 10 गुना तक बढ़ाई जाएगी. यानी अब टैक्स पेमेंट, बीमा प्रीमियम, शेयर बाजार में निवेश या लोन EMI जैसे ट्रांजेक्शन में 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकेंगे.
3.प्रोफेशनल्स और बिजनेस से जुड़े लोगों को इससे राहत मिलेगी
इस बदलाव का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बड़ी रकम डिजिटल पेमेंट से करना चाहते थे लेकिन लिमिट की वजह से रुक जाते थे. खासतौर पर टैक्स जमा करने वाले प्रोफेशनल्स और बिजनेस से जुड़े लोगों को इससे राहत मिलेगी.
4.नई लिमिट से केवल इन्हें होगा फायदा
बताते चलें, नई लिमिट केवल P2M (Person to Merchant) ट्रांजेक्शन पर लागू होगी. यानी जब आप किसी प्रमाणित व्यापारी, जैसे बीमा कंपनी, ब्रोकरेज फर्म या टैक्स पोर्टल को भुगतान करते हैं. वहीं, P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) ट्रांजेक्शन पर पुरानी सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही लागू रहेगी.
5.यहां जानें और डिटेल्स
टैक्स भुगतान में अब एक बार में 5 लाख रुपये और 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकते हैं. इसी तरह इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और लोन EMI पर भी यही नई लिमिट लागू होगी.
6.क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की सीमा भी बढ़ा दी गई
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की सीमा भी बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और 6 लाख रुपये प्रतिदिन कर दी गई है. वहीं, विदेशी मुद्रा लेनदेन (FX Retail) और डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने पर भी अब 5 लाख रुपये की अनुमति मिलेगी.
7.IPO में निवेश के लिए अभी भी
हालांकि, IPO में निवेश के लिए अभी भी UPI की सीमा 5 लाख रुपये ही रहेगी. इस श्रेणी में 10 लाख की नई लिमिट लागू नहीं होगी.
8.सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश
NPCI ने सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे इस बदलाव को लागू करें. हालांकि, बैंकों को अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर सीमाएं तय करने का अधिकार होगा.