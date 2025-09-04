UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

2 . 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकेंगे

NPCI ने घोषणा की है कि कुछ खास श्रेणियों के लिए यह लिमिट 10 गुना तक बढ़ाई जाएगी. यानी अब टैक्स पेमेंट, बीमा प्रीमियम, शेयर बाजार में निवेश या लोन EMI जैसे ट्रांजेक्शन में 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक भेजे जा सकेंगे.

