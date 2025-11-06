FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

बिजनेस

भारत के पांच स्टार्टअप फाउंडर्स जो बिलियनेयर बन गए

इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) ने आज 6 नवंबर को प्राइस बैंड तय कर दिया है. ऐसे में फिजिक्सवाला लिमिटेड का तगड़ा फायदा हुआ है. फिजिक्सवाला के फाउंडर अलख पांडे और प्रतीक बूब अरबपति बन गए हैं. आप यहां भारत को टॉप-5 स्टार्टअप फाउंडर्स की लिस्ट देख सकते हैं, जो बिलियनेयर बन चुके हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 06, 2025, 12:45 PM IST

1.अरविंद श्रीनिवास

अरविंद श्रीनिवास
1

अरविंद श्रीनिवास सिर्फ 31 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए. अरविंद Perplexity AI के फाउंडर हैं और उनकी कुल संपत्ति 21,190 करोड़ रुपये है. 
 

2.अलख पांडे

अलख पांडे
2

physicswala के फाउंडर अलख पांडे का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है और दो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. आज उनकी कुल संपत्ति 11,458 करोड़ रुपये पहुंच गई है. 
 

3.कैवल्य वोहरा और आदित पालीचा

कैवल्य वोहरा और आदित पालीचा
3

कैवल्य वोहरा 22 साल और आदित पालीचा 23 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए हैं. उनकी कुल संपत्ति 4,480 करोड़ और 5,380 करोड़ रुपये है. वोहरा और पालीचा Zepto के फाउंडर हैं. 
 

4.शशांक कुमार और हर्षिल माथुर

शशांक कुमार और हर्षिल माथुर
4

Razorpay के फाउंडर शशांक कुमार और हर्षिल माथुर के पास 8,643 करोड़ रुपये की संपत्ति है. 
 

5.रितेश अग्रवाल

रितेश अग्रवाल
5

OYO के फाउंडर रितेश अग्रवाल महज 21 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए थे. आज उनकी कुल संपत्ति 400 मिलियन डॉलर है. 
 

