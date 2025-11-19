8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए

बिजनेस
राजा राम | Nov 19, 2025, 05:42 PM IST
1.सरकार ने शर्तें को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के संदर्भ की शर्तें को मंजूरी दे दी है. इसके बाद आयोग अब औपचारिक रूप से काम शुरू करेगा. इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव तय होंगे.
2.कब से मिलेगी नई सैलरी और पेंशन?
सरकार ने आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट देने का समय दिया है. उम्मीद है कि यदि रिपोर्ट समय पर जमा हो गई, तो नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी. भुगतान में देरी होने पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को एरियर भी मिलेंगे.
3.कौन संभाल रहा है आयोग की कमान?
8th Pay Commission की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. उनके साथ प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे.
4.कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन?
सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि सैलरी और पेंशन में 30%–34% तक वृद्धि हो सकती है. इससे देशभर के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.
5.फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर
नया वेतन तय करने का मुख्य फॉर्मूला यानी फ़िटमेंट फ़ैक्टर बढ़ने की उम्मीद है. यह 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, जिसे 2.86 या इससे अधिक किए जाने की चर्चा है. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारी की ₹25,000 बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹70,000+ तक जा सकती है.