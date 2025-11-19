8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए

5 . फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर

नया वेतन तय करने का मुख्य फॉर्मूला यानी फ़िटमेंट फ़ैक्टर बढ़ने की उम्मीद है. यह 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, जिसे 2.86 या इससे अधिक किए जाने की चर्चा है. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारी की ₹25,000 बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹70,000+ तक जा सकती है.