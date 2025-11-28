दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल

1 . एलन मस्क

टाइम्स ऑफ इंडिया की 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO की सूची जारी की गई है. इस लिस्ट में टेस्ला के CEO एलन मस्क सबसे ऊपर हैं, जिनका सालाना पैकेज 23.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. मस्क की कमाई का बड़ा हिस्सा टेस्ला के स्टॉक ऑप्शंस से आता है, जो सीधे कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा होता है.

