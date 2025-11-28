FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन का मामला, 9 प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली, 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत, पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था | PM मोदी ने चक्रवात 'दितवाह' पर शोक जताया, श्रीलंका में जनहानि पर जताया दुख, कहा- भारत मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़ा है | जयपुर में शिव मंदिर को नोटिस का मामला, प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार निलंबित, JDA सचिव निशांत जैन ने निलंबित किया | देश की GDP को लेकर PM मोदी ने कहा- लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा, सुधारों पर लगातार काम करते रहेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'क्या सिर्फ समोसा खाने आती हो?...' किसने भरी मीटिंग में लगाई बाड़मेर की कलेक्टर IAS टीना डाबी की क्लास?

'क्या सिर्फ समोसा खाने आती हो?...' किसने भरी मीटिंग में लगाई बाड़मेर की कलेक्टर IAS टीना डाबी की क्लास?

Hair Care: बालों का झड़ना-रूखापन होगा दूर, इस तरह लगाएं प्याज का रस 

Hair Care: बालों का झड़ना-रूखापन होगा दूर, इस तरह लगाएं प्याज का रस

1.17 करोड़ में बिकी भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट, जानें कौन है खरीदार और क्यों इतनी महंगी?

1.17 करोड़ में बिकी भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट, जानें कौन है खरीदार और क्यों इतनी महंगी?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

HomePhotos

बिजनेस

दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल

वैश्विक कंपनियों का नेतृत्व करने वाले शीर्ष CEO सिर्फ अपने संगठनों की दिशा ही तय नहीं करते, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को नए सिरे से गढ़ते हैं. बदले में इन्हें करोड़ों का वेतन पैकेज मिलता है. 

राजा राम | Nov 28, 2025, 04:38 PM IST

1.एलन मस्क

एलन मस्क
1

टाइम्स ऑफ इंडिया की 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO की सूची जारी की गई है. इस लिस्ट में टेस्ला के CEO एलन मस्क सबसे ऊपर हैं, जिनका सालाना पैकेज 23.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. मस्क की कमाई का बड़ा हिस्सा टेस्ला के स्टॉक ऑप्शंस से आता है, जो सीधे कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा होता है. 
 

Advertisement

2.टिम कुक

टिम कुक
2

दूसरे स्थान पर एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, जिनका पैकेज 770.5 मिलियन डॉलर का है. कुक ने जॉब्स के बाद एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. 

3.सुंदर पिचाई

सुंदर पिचाई
3

तीसरे नंबर पर अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं. उनका सालाना पैकेज 280 मिलियन डॉलर है. 

4.जेन्सेन हुआंग

जेन्सेन हुआंग
4

एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग चौथे स्थान पर हैं, जिनकी 561 मिलियन डॉलर की कमाई एआई और GPU तकनीक में उनके योगदान को दर्शाती है. 
 

TRENDING NOW

5.रीड हेस्टिंग्स

रीड हेस्टिंग्स
5

पांचवें नंबर पर नेटफ्लिक्स के सह-संस्थापक रीड हेस्टिंग्स हैं, जिन्होंने मनोरंजन की दुनिया का चेहरा बदल दिया.

6.लियोनार्ड श्लेफ़र

लियोनार्ड श्लेफ़र
6

छठे स्थान पर रेजेनरॉन के CEO लियोनार्ड श्लेफ़र हैं, जिनकी कमाई 452.9 मिलियन डॉलर है. 
 

7.मार्क बेनिओफ़

मार्क बेनिओफ़
7

सातवें स्थान पर सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनिओफ़ हैं, जो 439.4 मिलियन डॉलर कमाते हैं.

8.सत्या नडेला

सत्या नडेला
8

आठवें नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं, जिनकी सैलरी करीब 79.1 मिलियन डॉलर है.

9.बॉबी कोटिक

बॉबी कोटिक
9

नौवें स्थान पर एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड के पूर्व CEO बॉबी कोटिक हैं.
 

10.हॉक ई. टैन

हॉक ई. टैन
10

दसवें नंबर पर ब्रॉडकॉम के CEO हॉक ई. टैन हैं, जिनकी कमाई 288 मिलियन डॉलर है. गौर करने वाली बात यह है कि इस टॉप 10 लिस्ट में एक भी भारतीय CEO शामिल नहीं है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता
Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता
दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल
दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
MORE
Advertisement
धर्म
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
MORE
Advertisement