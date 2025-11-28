दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल

संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन का मामला, 9 प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली, 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत, पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था | PM मोदी ने चक्रवात 'दितवाह' पर शोक जताया, श्रीलंका में जनहानि पर जताया दुख, कहा- भारत मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़ा है | जयपुर में शिव मंदिर को नोटिस का मामला, प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार निलंबित, JDA सचिव निशांत जैन ने निलंबित किया | देश की GDP को लेकर PM मोदी ने कहा- लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा, सुधारों पर लगातार काम करते रहेंगे
बिजनेस
राजा राम | Nov 28, 2025, 04:38 PM IST
1.एलन मस्क
टाइम्स ऑफ इंडिया की 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO की सूची जारी की गई है. इस लिस्ट में टेस्ला के CEO एलन मस्क सबसे ऊपर हैं, जिनका सालाना पैकेज 23.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. मस्क की कमाई का बड़ा हिस्सा टेस्ला के स्टॉक ऑप्शंस से आता है, जो सीधे कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा होता है.
2.टिम कुक
दूसरे स्थान पर एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, जिनका पैकेज 770.5 मिलियन डॉलर का है. कुक ने जॉब्स के बाद एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.
3.सुंदर पिचाई
तीसरे नंबर पर अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं. उनका सालाना पैकेज 280 मिलियन डॉलर है.
4.जेन्सेन हुआंग
एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग चौथे स्थान पर हैं, जिनकी 561 मिलियन डॉलर की कमाई एआई और GPU तकनीक में उनके योगदान को दर्शाती है.
5.रीड हेस्टिंग्स
पांचवें नंबर पर नेटफ्लिक्स के सह-संस्थापक रीड हेस्टिंग्स हैं, जिन्होंने मनोरंजन की दुनिया का चेहरा बदल दिया.
6.लियोनार्ड श्लेफ़र
छठे स्थान पर रेजेनरॉन के CEO लियोनार्ड श्लेफ़र हैं, जिनकी कमाई 452.9 मिलियन डॉलर है.
7.मार्क बेनिओफ़
सातवें स्थान पर सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनिओफ़ हैं, जो 439.4 मिलियन डॉलर कमाते हैं.
8.सत्या नडेला
आठवें नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं, जिनकी सैलरी करीब 79.1 मिलियन डॉलर है.
9.बॉबी कोटिक
नौवें स्थान पर एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड के पूर्व CEO बॉबी कोटिक हैं.
10.हॉक ई. टैन
दसवें नंबर पर ब्रॉडकॉम के CEO हॉक ई. टैन हैं, जिनकी कमाई 288 मिलियन डॉलर है. गौर करने वाली बात यह है कि इस टॉप 10 लिस्ट में एक भी भारतीय CEO शामिल नहीं है.