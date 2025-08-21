पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

2 . पीएफ खाते को मैनेज करने का आधार

2

दरअसल, पहली नौकरी के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से पीएफ खाता खोला जाता है. इसी के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भी जारी किया जाता है. यह नंबर आपके पूरे करियर में पीएफ खाते को मैनेज करने का आधार होता है.