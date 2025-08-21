पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

Rashifal 22 August 2025: वृषभ और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
बिजनेस
राजा राम | Aug 21, 2025, 10:26 PM IST
1.नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है
पहली नौकरी हर किसी की जिंदगी में खास होती है. नए ऑफिस, और नए माहौल के बीच कई सवाल मन में रहते हैं. लेकिन इन सबके साथ एक जरूरी काम और भी है, जिसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है.
2.पीएफ खाते को मैनेज करने का आधार
दरअसल, पहली नौकरी के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से पीएफ खाता खोला जाता है. इसी के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भी जारी किया जाता है. यह नंबर आपके पूरे करियर में पीएफ खाते को मैनेज करने का आधार होता है.
3.UAN एक्टिव करना
UAN एक्टिव करना हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है. इसके बिना आप न तो अपना पीएफ बैलेंस देख सकते हैं और न ही ऑनलाइन क्लेम या ट्रांसफर कर सकते हैं.
4.आपका पैसा सुरक्षित रहता है
बताते चलें, अगर आप नौकरी बदलते हैं तो आपका नया पीएफ खाता ऑटोमैटिक UAN से लिंक हो जाता है. इससे आपको अलग-अलग अकाउंट संभालने की झंझट नहीं होती और आपका पैसा सुरक्षित रहता है.
5.एक्टिव करना कर्मचारी की जिम्मेदारी
कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए तुरंत UAN बनवाती हैं. लेकिन इसे एक्टिव करना कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है.
6.वेरीफिकेशन के बाद पासवर्ड
UAN एक्टिव करने के लिए EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है. यहां आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद पासवर्ड सेट करना होता है.
7.विड्रॉल स्टेटस आसानी से देख सकते हैं
एक्टिवेशन के बाद आप मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल पर बैलेंस, पिछले जॉब्स का रिकॉर्ड और विड्रॉल स्टेटस आसानी से देख सकते हैं.
8.यह कदम सबसे जरूरी माना जाता है
अगर आपने UAN एक्टिव नहीं किया तो पीएफ खाते से जुड़ा कोई भी काम संभव नहीं होगा. इसलिए पहली नौकरी में यह कदम सबसे जरूरी माना जाता है.