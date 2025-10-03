पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिल रहा है जबरदस्त ब्याज, लाखों की कमाई का है मौका, जानें सभी डिटेल्स

भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
बिजनेस
राजा राम | Oct 03, 2025, 09:12 AM IST
1.नियमित आय का लाभ उठा सकते हैं
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भरोसेमंद निवेश योजना है. इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं और नियमित आय का लाभ उठा सकते हैं.
2.अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश
इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में इस पर 8.2% की ब्याज दर तय की गई है.
3.1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट
SCSS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश करने पर Income Tax Act की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है.
4.लगातार आय का सहारा
ब्याज की रकम निवेशक के खाते में हर तिमाही आती है. इस रकम को तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सीनियर सिटीज़न को लगातार आय का सहारा मिलता है.
5.कुछ पेनल्टी भी तय की गई है
योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है, जिसे चाहें तो 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है. अगर किसी कारणवश समय से पहले पैसे निकालने हों, तो कुछ पेनल्टी भी तय की गई है.
6.कब करें निकासी
एक साल से पहले निकासी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. 1 से 2 साल के बीच निकासी करने पर 1.5% और 2 से 5 साल के बीच निकासी पर 1% की कटौती की जाती है.
7.ज्वॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं
खास बात यह है कि पति-पत्नी मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं. इससे निवेश की सीमा और ब्याज दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे परिवार को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलती है.
8.जोखिम मुक्त निवेश का विकल्प
रिटायरमेंट के बाद जिन लोगों को स्थिर और सुरक्षित आय की जरूरत होती है, उनके लिए SCSS एक मजबूत सहारा है. यह स्कीम बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज और पूरी तरह जोखिम मुक्त निवेश का विकल्प देती है.