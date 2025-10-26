FacebookTwitterYoutubeInstagram
धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स

White Hair Solution: सफेद बाल और दाढ़ी-मूछ के लिए घर पर 10 मिनट में बनाएं हर्बल हेयर कलर, हमेशा के लिए काले हो जाएंगे हेयर

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

बच्चों के लिए दूध अमृत लेकिन बड़ों के लिए बीमारी का कारण, जानें इसका DNA कनेक्शन और किस उम्र तक ही पीना चाहिए डेयरी मिल्क

बिजनेस

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

महंगाई के दौर में हर कोई ऐसी योजना चाहता है, जिसमें पैसा सुरक्षित भी रहे और तय समय पर पक्की आय भी मिले. इसी वजह से डाकघर की मासिक आय योजना लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. खासकर रिटायर्ड लोग, गृहिणियां और वरिष्ठ नागरिक इसे अपनी पहली पसंद मान रहे हैं. 

राजा राम | Oct 26, 2025, 02:10 PM IST

1.बिना किसी जोखिम के हर महीने आय

बिना किसी जोखिम के हर महीने आय
1

पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना उन योजनाओं में से एक है, जिसमें निवेशक को बिना किसी जोखिम के हर महीने आय मिलती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना की गारंटी खुद केंद्र सरकार देती है, इसलिए लोग इसे बेहद भरोसेमंद मानते हैं. 
 

2.पांच साल की अवधि के लिए

पांच साल की अवधि के लिए
2

इस योजना में आपको केवल एक बार एकमुश्त राशि जमा करनी होती है और जमा करने के तुरंत बाद हर महीने ब्याज के रूप में निश्चित राशि मिलनी शुरू हो जाती है. यह योजना पांच साल की अवधि के लिए होती है. 
 

3. 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज
3

डाकघर वर्तमान समय में इस योजना पर 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दे रहा है. यह दर कई बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में अधिक है। इसलिए बुजुर्ग और गृहिणियों जैसे सुरक्षित आमदनी चाहने वाले लोगों को यह योजना ज़्यादा पसंद आती है.

4.15 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है

15 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है
4

इस योजना की खासियत यह है कि इसमें निवेश की न्यूनतम शुरुआत केवल 1,000 रुपये से की जा सकती है. सिंगल  खाते पर अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइन्ट खाते पर 15 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है. 
 

5.आय नियमित रूप से मिलती रहती है

आय नियमित रूप से मिलती रहती है
5

अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से 9 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे हर महीने लगभग 5,550 रुपये की निश्चित आय मिलती है. यह आय पूरे 5 वर्षों तक आपको नियमित रूप से मिलती रहती है. 
 

6.जरूरी खर्चों के लिए बहुत मददगार

जरूरी खर्चों के लिए बहुत मददगार
6

महीने-दर-महीने मिलने वाला यह ब्याज घर का खर्च, बिजली-पानी का बिल, दवा या अन्य जरूरी खर्चों के लिए बहुत मददगार साबित होता है. खासकर पेंशनभोगियों के लिए यह योजना स्थिर आय का बेहतर साधन बनती है. 
 

7.मूल जमा राशि पूरी तरह वापस मिल जाती है

मूल जमा राशि पूरी तरह वापस मिल जाती है
7

पांच साल पूरे होने पर निवेशक को उसकी मूल जमा राशि पूरी तरह वापस मिल जाती है. निवेशक चाहे तो इस राशि को फिर से इसी योजना में दोबारा जमा कर सकते हैं और मासिक आय का लाभ जारी रख सकते हैं.

8.आम लोगों की पहली पसंद

आम लोगों की पहली पसंद
8

यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में लोग बैंक ब्याज की तुलना में पोस्ट ऑफिस की इस योजना को अधिक भरोसेमंद मानकर अपना रहे हैं. सुरक्षा, स्थिरता और गारंटी यही तीन बातें इसे आम लोगों की पहली पसंद बना रही हैं. 

