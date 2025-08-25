Twitter
Advertisement
Headlines

इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज

UPSC 84 पदों पर कर रहा भर्तियां, ₹1,77,500 तक होगी सैलरी, हाथ से जानें न दें मौका!

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27? कब करें गणेश स्थापना, जानें गणेश स्थापना से लेकर विर्सजन तक के शुभ मुहूर्त

एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला हारने वाले टीमें, देखें किस नंबर है भारत-पाकिस्तान

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी!

Asia Cup 2025: PCB चैयरमैन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UPSC 84 पदों पर कर रहा भर्तियां, ₹1,77,500 तक होगी सैलरी, हाथ से जानें न दें मौका!

UPSC 84 पदों पर कर रहा भर्तियां, ₹1,77,500 तक होगी सैलरी, हाथ से जानें न दें मौका!

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27? कब करें गणेश स्थापना, जानें गणेश स्थापना से लेकर विर्सजन तक के शुभ मुहूर्त

26 या 27? कब करें गणेश स्थापना, जानें गणेश स्थापना से लेकर विर्सजन तक के शुभ मुहूर्त

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज

इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ

एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला हारने वाले टीमें, देखें किस नंबर है भारत-पाकिस्तान

एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला हारने वाले टीमें, देखें किस नंबर है भारत-पाकिस्तान

HomePhotos

बिजनेस

इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज

अगर आपने बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस से हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, तो आपके लिए बड़ी चिंता की खबर है. 1 सितंबर से देशभर के 15,000 से ज्यादा अस्पतालों में इस कंपनी की कैशलेस सुविधा बंद होने जा रही है. इसका सीधा असर लाखों पॉलिसीधारकों पर पड़ेगा.

राजा राम | Aug 25, 2025, 06:52 PM IST

1.कैशलेस इलाज न दें

कैशलेस इलाज न दें
1

देश की बड़ी बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस और अस्पतालों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (AHPI) ने अपने सदस्य अस्पतालों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे 1 सितंबर से बजाज एलायंज के ग्राहकों को कैशलेस इलाज न दें.
 

Advertisement

2.मैक्स, मेदांता जैसे बड़े नाम शामिल

मैक्स, मेदांता जैसे बड़े नाम शामिल
2

इस निर्णय का असर दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश के मरीजों पर पड़ने वाला है. करीब 15,000 अस्पताल, जिनमें मैक्स, मेदांता जैसे बड़े नाम शामिल हैं, अब कैशलेस ट्रीटमेंट से हाथ खींच लेंगे.

3.रीइम्बर्समेंट के जरिए क्लेम कर सकेंगे

रीइम्बर्समेंट के जरिए क्लेम कर सकेंगे
3

इसका मतलब है कि अब मरीजों को इलाज का खर्च पहले खुद उठाना होगा. बाद में वे बीमा कंपनी से रीइम्बर्समेंट के जरिए क्लेम कर सकेंगे, लेकिन तत्काल सुविधा खत्म हो जाएगी.

4.कॉन्ट्रैक्ट रेट बढ़ाने को तैयार नहीं

कॉन्ट्रैक्ट रेट बढ़ाने को तैयार नहीं
4

अस्पतालों का आरोप है कि बजाज एलायंज पुराने कॉन्ट्रैक्ट रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है. उल्टा कंपनी दबाव डाल रही है कि इलाज और कम दामों पर किया जाए.
 

TRENDING NOW

5.बिल में कटौती

बिल में कटौती
5

शिकायत यह भी है कि बीमा कंपनी अस्पतालों के बिल में कटौती करती है, पेमेंट देने में देर लगाती है और भर्ती से लेकर डिस्चार्ज तक अतिरिक्त कागजी कार्रवाई करवाती है.

6.पुराने रेट पर क्वालिटी हेल्थकेयर देना संभव नहीं

पुराने रेट पर क्वालिटी हेल्थकेयर देना संभव नहीं
6

AHPI का कहना है कि इलाज की लागत हर साल 7-8% बढ़ रही है. स्टाफ सैलरी, दवाइयों की कीमत और अन्य खर्च लगातार ऊपर जा रहे हैं. ऐसे में पुराने रेट पर क्वालिटी हेल्थकेयर देना संभव नहीं है.
 

7.उपचार जारी रहेगा

उपचार जारी रहेगा
7

हालांकि AHPI ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाज रुकेगा नहीं. मरीजों का उपचार जारी रहेगा, लेकिन उन्हें कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. अब देखना होगा कि 1 सितंबर से पहले बीमा कंपनी और अस्पतालों के बीच कोई समझौता होता है या फिर यह खींचतान लंबे समय तक मरीजों के लिए सिरदर्द बनी रहती है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
यहां 'सलमान' पर 1.85 लाख तो शाहरुख पर लगी 85 हजार की बोली, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे
यहां 'सलमान' पर 1.85 लाख तो शाहरुख पर लगी 85 हजार की बोली, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
'ये सीधा नहीं चल सकती क्या', पापा की फिल्म Singham Again देखने पहुंची Nysa Devgan, इस वजह से हो गईं ट्रोल
पापा की फिल्म Singham Again देखने पहुंची Nysa, इस वजह से हो गईं ट्रोल
यूपी पुलिस के पूर्व DSP पर दो बहनों का हमला, अगले दिन पत्नी और बेटियों पर चाकू से वार.., फिर क्या हुआ?
यूपी पुलिस के पूर्व DSP पर दो बहनों का हमला, अगले दिन पत्नी और बेटियों पर चाकू से वार.., फिर क्या हुआ?
भूल जाइए WTC फाइनल... न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया को लगा जोर का झटका
न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया को लगा जोर का झटका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज
इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला हारने वाले टीमें, देखें किस नंबर है भारत-पाकिस्तान
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला हारने वाले टीमें, देखें किस नंबर है भारत-पाकिस्तान
T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी!
T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी!
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE