सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

बिजनेस
राजा राम | Aug 24, 2025, 09:58 PM IST
1.अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना (APY) केंद्र सरकार की एक लोकप्रिय पेंशन स्कीम है. इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहारा देना है, जो बुजुर्ग होने के बाद काम नहीं कर पाते.
2.5,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है
इस योजना में जुड़कर कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है.
3.18 से 40 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं
इस स्कीम में 18 से 40 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं. यह योजना खासकर छोटे व्यवसायियों, किसानों और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बनाई गई है.
4.हर महीने लगभग 577 रुपये का योगदान
अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और 5,000 रुपये पेंशन चुनता है, तो उसे हर महीने लगभग 577 रुपये का योगदान करना होगा. यह योगदान 60 साल की उम्र तक करना होगा. इसके बाद उसे आजीवन 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
5.पेंशन पहले से तय
इस योजना की खासियत यह है कि इसमें निवेश की जाने वाली रकम और मिलने वाली पेंशन पहले से तय होती है. यानी शुरुआत में ही आपको पता होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी और इसके लिए कितना योगदान करना होगा.
6.नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा
अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाने के लिए आपको नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा. वहां APY फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं.
7. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
इसके अलावा सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है. इसके लिए नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.
8.सुरक्षित भविष्य की तैयारी
सरकार की यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, जो बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते और एक सुरक्षित भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं.