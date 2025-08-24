Twitter
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप

करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर सिर्फ वर्तमान खर्चों को पूरा करने में लगे रहते हैं और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते. ऐसे समय में सरकार ने आम नागरिकों के लिए अटल पेंशन योजना (APY) जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जो बुजुर्गावस्था में एक स्थायी आय का भरोसा देती हैं.

राजा राम | Aug 24, 2025, 09:58 PM IST

1.अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना
1

अटल पेंशन योजना (APY) केंद्र सरकार की एक लोकप्रिय पेंशन स्कीम है.  इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहारा देना है, जो बुजुर्ग होने के बाद काम नहीं कर पाते.

2.5,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है

5,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है
2

इस योजना में जुड़कर कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है. 
 

3.18 से 40 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं

18 से 40 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं
3

इस स्कीम में 18 से 40 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं. यह योजना खासकर छोटे व्यवसायियों, किसानों और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बनाई गई है. 

4.हर महीने लगभग 577 रुपये का योगदान

हर महीने लगभग 577 रुपये का योगदान
4

अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और 5,000 रुपये पेंशन चुनता है, तो उसे हर महीने लगभग 577 रुपये का योगदान करना होगा. यह योगदान 60 साल की उम्र तक करना होगा. इसके बाद उसे आजीवन 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. 

5.पेंशन पहले से तय

पेंशन पहले से तय
5

इस योजना की खासियत यह है कि इसमें निवेश की जाने वाली रकम और मिलने वाली पेंशन पहले से तय होती है. यानी शुरुआत में ही आपको पता होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी और इसके लिए कितना योगदान करना होगा.

6.नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा

नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा
6

अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाने के लिए आपको नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा. वहां APY फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं.

7. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
7

इसके अलावा सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है. इसके लिए नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.

8.सुरक्षित भविष्य की तैयारी

सुरक्षित भविष्य की तैयारी
8

सरकार की यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, जो बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते और एक सुरक्षित भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं.

