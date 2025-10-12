बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'
बिजनेस
राजा राम | Oct 12, 2025, 12:32 PM IST
1.निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय
पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम इन दिनों निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है, सरकार की गारंटी और 7.70% का सालाना ब्याज.
2.फायदेमंद निवेश
मौजूदा समय में यह ब्याज दर कई निजी और सरकारी बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से अधिक है, जिससे यह स्कीम एक सुरक्षित और फायदेमंद निवेश विकल्प बन जाती है.
3. 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत
इस स्कीम में आप सिर्फ 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. इसके बाद 100 रुपये के गुणक में राशि बढ़ाई जा सकती है. निवेश की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, यानी आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं.
4.किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से उपलब्ध
NSC में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट दोनों तरह से खाता खोला जा सकता है. यह सुविधा देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों निवेशक इसका लाभ उठा सकते हैं.
5.मैच्योरिटी अवधि 5 साल
योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है, जिसके बाद पूरी रकम ब्याज सहित एकमुश्त वापस मिलती है. इस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट (compounding interest) लागू होता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है.
6.NSC एक शानदार विकल्प
टैक्स सेविंग (tax saving) के लिहाज से भी NSC एक शानदार विकल्प है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इसमें किए गए निवेश पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. हालांकि ब्याज पर टैक्स लगता है, लेकिन इस पर कोई TDS नहीं काटा जाता.