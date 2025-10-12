FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

Pain In Bone: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है

Kantara Chapter 1 ने पार किया ₹550 करोड़ का आंकड़ा, फिर भी ऋषभ शेट्टी नहीं तोड़ पाए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड

इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर..., ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान

Mobile Wallpaper: क्या मोबाइल के स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ?

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

HomePhotos

बिजनेस

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह पर लगाकर बढ़िया रिटर्न पाना चाहते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. यह सरकारी योजना न सिर्फ भरोसेमंद है बल्कि इसमें मिलने वाला ब्याज कई बैंकों की FD से भी ज्यादा है. 

राजा राम | Oct 12, 2025, 12:32 PM IST

1.निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय

निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय
1

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम इन दिनों निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है, सरकार की गारंटी और 7.70% का सालाना ब्याज.

Advertisement

2.फायदेमंद निवेश

फायदेमंद निवेश
2

मौजूदा समय में यह ब्याज दर कई निजी और सरकारी बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से अधिक है, जिससे यह स्कीम एक सुरक्षित और फायदेमंद निवेश विकल्प बन जाती है. 
 

3. 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत

1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत
3

इस स्कीम में आप सिर्फ 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. इसके बाद 100 रुपये के गुणक में राशि बढ़ाई जा सकती है. निवेश की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, यानी आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं.
 

4.किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से उपलब्ध

किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से उपलब्ध
4

NSC में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट दोनों तरह से खाता खोला जा सकता है. यह सुविधा देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों निवेशक इसका लाभ उठा सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.मैच्योरिटी अवधि 5 साल

मैच्योरिटी अवधि 5 साल
5

योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है, जिसके बाद पूरी रकम ब्याज सहित एकमुश्त वापस मिलती है. इस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट (compounding interest) लागू होता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है. 
 

6.NSC एक शानदार विकल्प

NSC एक शानदार विकल्प
6

टैक्स सेविंग (tax saving) के लिहाज से भी NSC एक शानदार विकल्प है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इसमें किए गए निवेश पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. हालांकि ब्याज पर टैक्स लगता है, लेकिन इस पर कोई TDS नहीं काटा जाता. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज
बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज
5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट
5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट
कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई
कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई
Car Loan: दिवाली पर कार खरीदना हुआ आसान! ये 5 सरकारी बैंक दे रहे सबसे सस्ता कार लोन
दिवाली पर कार खरीदना हुआ आसान! ये 5 सरकारी बैंक दे रहे सबसे सस्ता कार लोन
Numerology: पत्नी या मां किसे ज्यादा चाहते हैं इन तारीखों पर जन्में लड़के? अंक ज्योतिष खोल रहा बड़ा राज 
पत्नी या मां किसे ज्यादा चाहते हैं इन तारीखों पर जन्में लड़के? अंक ज्योतिष खोल रहा बड़ा राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE