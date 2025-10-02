Business Idea: बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
बिजनेस
राजा राम | Oct 02, 2025, 12:32 PM IST
1.हर हालात में बेहतर विकल्प
आजकल बिजनेस शुरू करने से पहले लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि कहीं कारोबार बीच में बंद न हो जाए. क्योंकि मंदी या महंगाई का असर सबसे पहले छोटे व्यापार पर पड़ता है.
2.लंबे समय तक कारोबार स्थिर चलता है
लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया मौजूद हैं, जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती. इन कामों से हर दिन इनकम पक्की रहती है और लंबे समय तक कारोबार स्थिर चलता है.
3.खाने-पीने का बिजनेस
खाने-पीने का बिजनेस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है. चाहे हालात जैसे भी हों, लोग फूड और स्नैक्स पर खर्च करना कभी नहीं रोकते. छोटे स्तर पर टी-स्टॉल या फास्ट फूड काउंटर भी रोजाना अच्छी कमाई दे सकता है.
4.डेयरी बिजनेस
इसी तरह डेयरी बिजनेस भी हमेशा फायदे का सौदा साबित होता है. दूध, दही और पनीर जैसे प्रोडक्ट्स की जरूरत हर घर को पड़ती है. छोटे स्तर पर शुरुआत करने पर भी हर दिन मुनाफा मिलना तय है.
5.सब्जी और फलों का कारोबार
सब्जी और फलों का कारोबार भी एक अच्छा धंधा माना जाता है. थोक मंडी से सीधा माल लाकर बेचने पर रोजाना ₹1500–2000 तक की कमाई संभव है.
6.मेडिकल स्टोर
अगर थोड़ा ज्यादा निवेश हो तो मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर भी बेहतरीन विकल्प हैं. दवाइयां और रोजमर्रा का सामान हर घर की जरूरत है, जिसकी बिक्री कभी रुकती नहीं.
7.उथल-पुथल का इन पर बहुत कम असर
इन बिजनेस की खासियत यही है कि बाजार की उथल-पुथल का इन पर बहुत कम असर होता है. सही लोकेशन और अच्छी प्लानिंग के साथ शुरुआत की जाए तो रोजाना तगड़ी इनकम संभव है और बिजनेस लंबे समय तक बिना रुकावट चलता है.