LIC पॉलिसी को PF अकाउंट से जोड़ने के हैं कई फायदे, आसान स्टेप्स में जानें तरीका

सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने PF अकाउंट और LIC पॉलिसी को जोड़कर बेहतर फाइनेंशियल सुरक्षा पा सकते हैं. इससे पॉलिसी प्रीमियम का समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है और आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. 

राजा राम | Oct 11, 2025, 10:31 AM IST

1.पेंशन और फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलती है

पेंशन और फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलती है
1

सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अक्सर PF और LIC का संयोजन करते हैं. इस लिंकिंग से कर्मचारी को पेंशन और फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलती है. 

2.पॉलिसी लगातार चालू रहती है

पॉलिसी लगातार चालू रहती है
2

पीएफ अकाउंट से LIC पॉलिसी लिंक होने पर पॉलिसी प्रीमियम का ऑटो डिडक्शन होता है. अगर प्रीमियम समय पर नहीं दिया जाता है, तो राशि सीधे PF अकाउंट से कट जाती है, जिससे पॉलिसी लगातार चालू रहती है. 
 

3.डबल फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती है

डबल फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती है
3

इस संयोजन से डबल फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती है. EDLI योजना के तहत अकस्मात मृत्यु की स्थिति में परिवार को 2.5 लाख से 7 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है.
 

4.क्लेम प्रक्रिया भी सरल और तेज

क्लेम प्रक्रिया भी सरल और तेज
4

लिंकिंग के बाद क्लेम प्रक्रिया भी सरल और तेज हो जाती है. डिजिटल माध्यम से सत्यापन पूरा होता है और कागजी कार्यवाही की जरूरत कम हो जाती है. 

TRENDING NOW

5.क्लेम सीधे परिवार को मिल जाता है

क्लेम सीधे परिवार को मिल जाता है
5

इस प्रक्रिया में यह जरूरी है कि PF अकाउंट और पॉलिसी में एक ही नामांकित व्यक्ति हो. इससे क्लेम सीधे परिवार को मिल जाता है और किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती. 
 

6.KYC सेक्शन में LIC पॉलिसी चुनें

KYC सेक्शन में LIC पॉलिसी चुनें
6

ऑनलाइन लिंकिंग के लिए EPFO की वेबसाइट https://epfindia.gov.in पर जाएं. UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें और KYC सेक्शन में LIC पॉलिसी चुनें. 
 

7.जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें

जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें
7

इसके बाद पॉलिसी नंबर और जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें. नियोक्ता या EPFO द्वारा सत्यापन के बाद पॉलिसी आपके PF अकाउंट से लिंक हो जाएगी. 
 

8.क्लेम प्रक्रिया तेज एवं सरल

क्लेम प्रक्रिया तेज एवं सरल
8

इस लिंकिंग से कर्मचारी का फाइनेंशियल सुरक्षा कवच मजबूत होता है, प्रीमियम भुगतान आसान हो जाता है और क्लेम प्रक्रिया तेज एवं सरल बनती है. 

