PM Kisan Yojna: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त, जानिए क्या है वजह

राजा राम | Sep 19, 2025, 09:52 AM IST
1.किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाएं
केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi).
2.साल में 6000 रुपये की मदद
इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में दी जाती है और हर चार महीने में 2000 रुपये सीधे खाते में भेजे जाते हैं.
3.20 किस्तें किसानों तक पहुंच चुकी हैं
अब तक 20 किस्तें किसानों तक पहुंच चुकी हैं. लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) हर किसान के खाते में नहीं जाएगी.
4.सरकार ने कुछ शर्तें अनिवार्य कर दी हैं
दरअसल, सरकार ने कुछ शर्तें अनिवार्य कर दी हैं. जिन किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Seeding) नहीं है, उन्हें इस बार पैसा नहीं मिलेगा.
5.जमीन के दस्तावेज
इसी तरह जिन किसानों ने अपनी जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा-खतियान पोर्टल पर अपडेट नहीं किए हैं, वे भी किस्त से वंचित हो जाएंगे.
6.फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी
सरकार का कहना है कि योजना का फायदा केवल असली जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. इससे फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी.
7.गलत बैंक डिटेल्स
इसके अलावा गलत बैंक डिटेल्स, IFSC कोड की गड़बड़ी भी किस्त रुकने की बड़ी वजह बनती है.
8.जमीन का रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स तुरंत सही करानी होंगी
अगर किसान चाहते हैं कि 21वीं किस्त समय पर खाते में पहुंचे तो उन्हें आधार लिंकिंग, जमीन का रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स तुरंत सही करानी होंगी.