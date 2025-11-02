FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत

जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत

माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका

माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका

Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

Business Idea: सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!

सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!

Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

HomePhotos

बिजनेस

Business Idea: सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!

सर्दियों का मौसम ना सिर्फ ठंड और गर्म कपड़ों का होता है, बल्कि इस समय हेल्दी और एनर्जी फूड्स की मांग भी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास विकल्प. 

राजा राम | Nov 02, 2025, 07:49 PM IST

1.कारोबारियों के लिए मुनाफे के शानदार अवसर

कारोबारियों के लिए मुनाफे के शानदार अवसर
1

सर्दियों में लोग शुगर की जगह हेल्दी स्वीट्स लेना पसंद करते हैं. खजूर और गुड़ के लड्डू, पाउडर और अन्य हेल्दी स्नैक्स लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं. इसके चलते इस सेक्टर में नए कारोबारियों के लिए मुनाफे के शानदार अवसर मौजूद हैं. 
 

Advertisement

2.तय करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे

तय करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे
2

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तय करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे. खजूर, गुड़, खजूर का गुड़ या फिर उनके तैयार प्रोडक्ट्स. इसके बाद भरोसेमंद थोक सप्लायर से कच्चा माल खरीदें. 

3.शुद्ध सामग्री का उपयोग करें

शुद्ध सामग्री का उपयोग करें
3

गुणवत्ता इस बिजनेस की कुंजी है. हमेशा ताज़ा और शुद्ध सामग्री का उपयोग करें ताकि ग्राहक आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट रहें और बार-बार खरीदारी करें. 
 

4.मार्केटिंग

मार्केटिंग
4

मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है. सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद

स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद
5

सर्दियों में खजूर और गुड़ के प्रोडक्ट्स की मांग में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं. 
 

6.यह प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है

यह प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है
6

इसलिए अगर आप सही प्लानिंग और मार्केटिंग के साथ यह बिजनेस शुरू करते हैं, तो सर्दियों के मौसम में अच्छी कमाई संभव है. छोटे निवेश में भी यह प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत
माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका
माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका
Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर
Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'
Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS
हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS
Business Idea: सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!
सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!
Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद
फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद
Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 
Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 
10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE