पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

राजा राम | Oct 09, 2025, 12:31 PM IST
1.भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी
भारत में आज भी लाखों लोग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की जगह Post Office Schemes को तरजीह देते हैं. इन योजनाओं में निश्चित ब्याज दर, टैक्स बेनिफिट और भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी होती है.
2.भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी
भारत में आज भी लाखों लोग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की जगह Post Office Schemes को तरजीह देते हैं. इन योजनाओं में निश्चित ब्याज दर, टैक्स बेनिफिट और भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी होती है.
3.बैंकिंग और निवेश सेवाएं भी
डाकघर यानी India Post देश के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1854 में हुई थी. अब यह सिर्फ डाक सेवाएं ही नहीं, बल्कि बैंकिंग और निवेश सेवाएं भी प्रदान करता है.
4.राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता
यह स्कीम छोटे निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है. इसमें हर महीने कम से कम ₹100 निवेश किया जा सकता है. सालाना 6.7% का रिटर्न मिलता है और यह एक नियमित बचत की आदत विकसित करने में मदद करता है.
5.पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund - PPF)
PPF एक लॉन्ग-टर्म स्कीम है जो टैक्स छूट के साथ 7.1% ब्याज देती है. आप इसमें अधिकतम ₹15 लाख तक निवेश कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो लंबी अवधि की बचत करना चाहते हैं.
6.राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate - NSC)
इसमें सालाना 7.7% का ब्याज मिलता है. निवेश की न्यूनतम सीमा ₹1000 है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है. यह स्कीम टैक्स बचत के साथ फिक्स्ड रिटर्न का लाभ देती है.
7.सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account - SSA)
बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई यह योजना सालाना 8.2% ब्याज देती है. इसमें ₹250 से लेकर ₹15 लाख तक निवेश किया जा सकता है.
8.किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra - KVP)
यह एक ऐसा स्कीम है जिसमें लगभग 9 साल 10 महीने में पैसा दोगुना हो जाता है. इसमें 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इन सभी योजनाओं में स्थिरता, सुरक्षा और भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी है. अगर आप जोखिम से दूर रहकर नियमित आय चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीमें आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं.