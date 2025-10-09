पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

8 . किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra - KVP)

यह एक ऐसा स्कीम है जिसमें लगभग 9 साल 10 महीने में पैसा दोगुना हो जाता है. इसमें 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इन सभी योजनाओं में स्थिरता, सुरक्षा और भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी है. अगर आप जोखिम से दूर रहकर नियमित आय चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीमें आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं.