सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प

1 . पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान बचत योजना

पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान बचत योजना (Post Office Mahila Samman Saving Scheme) 2023 में लॉन्च की गई थी. यह योजना 2 साल की शॉर्ट टर्म स्कीम है और इसमें आम सेविंग अकाउंट की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है. महिलाएं जो थोड़े समय में सुरक्षित निवेश करना चाहती हैं, उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है.