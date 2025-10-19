सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न के साथ, महिलाओं के लिए हैं ये निवेश के शानदार विकल्प

कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन
बिजनेस
राजा राम | Oct 19, 2025, 09:59 AM IST
1.पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान बचत योजना
पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान बचत योजना (Post Office Mahila Samman Saving Scheme) 2023 में लॉन्च की गई थी. यह योजना 2 साल की शॉर्ट टर्म स्कीम है और इसमें आम सेविंग अकाउंट की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है. महिलाएं जो थोड़े समय में सुरक्षित निवेश करना चाहती हैं, उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है.
2.सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) बेटियों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई है. 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के अभिभावक अपनी बेटी के नाम खाता खुलवा सकते हैं. इस लॉन्ग टर्म स्कीम में सालाना 8.2% ब्याज मिलता है और टैक्स छूट भी दी जाती है.
3.मैच्योरिटी अवधि 5 से 10 साल तक
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) एक और लोकप्रिय लॉन्ग टर्म निवेश योजना है. इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 से 10 साल तक होती है और इसमें 7.7% ब्याज मिलता है. निवेशक 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और धारा 80C के तहत टैक्स लाभ भी हासिल कर सकते हैं.
4.अच्छा रिटर्न पा सकती हैं
इन योजनाओं का फायदा यह है कि महिलाएं अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न पा सकती हैं.
5.वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं
अंत में कहा जा सकता है कि चाहे शॉर्ट टर्म निवेश हो या लॉन्ग टर्म, महिलाओं के लिए अब कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो उनके वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं.
6.महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेंगे
ये निवेश विकल्प न केवल सुरक्षित हैं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेंगे.