ये हैं वो बैंक चार्जेस जो धीरे-धीरे आपकी बचत पर डालते हैं बड़ा असर

बिजनेस
राजा राम | Sep 30, 2025, 11:44 AM IST
1.साधारण चीजों पर भी बैंक चार्ज लगाते हैं
बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करते समय ग्राहक अक्सर यह नहीं समझ पाते कि किन-किन सेवाओं पर उनसे अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है. कैश जमा करने, एटीएम से बार-बार निकासी करने या फिर अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न रखने जैसी साधारण चीजों पर भी बैंक चार्ज लगाते हैं.
2.जेब पर भारी पड़ जाता है
अधिकांश बैंक केवल तय सीमा तक ही कैश जमा और निकासी की मुफ्त सुविधा देते हैं. इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 20 से 100 रुपये तक शुल्क लग सकता है. यह चार्ज बार-बार की निकासी पर आपकी जेब पर भारी पड़ जाता है.
3.शहर के हिसाब से अलग-अलग
अगर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया तो पेनाल्टी के तौर पर बैंक हर महीने 50 से 600 रुपये तक काट लेते हैं. यह रकम बैंक और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.
4.डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी शुल्क से छुटकारा नहीं
डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी शुल्क से छुटकारा नहीं है. NEFT और RTGS पर तो ज्यादातर बैंक फीस नहीं लेते, लेकिन IMPS ट्रांसफर पर 1 से 25 रुपये तक की कटौती हो जाती है.
5.बड़ी आय का जरिया
इसी तरह SMS अलर्ट के लिए भी बैंक हर तीन महीने में 15 से 25 रुपये तक वसूलते हैं. सालभर में यह लगभग 100 रुपये तक पहुंच जाता है और लाखों ग्राहकों से मिलकर यह बड़ी आय का जरिया बन जाता है.
6.चेकबुक या बड़े अमाउंट के चेक क्लियरेंस
चेकबुक या बड़े अमाउंट के चेक क्लियरेंस पर भी ग्राहकों को 150 रुपये तक चार्ज देना पड़ता है. वहीं एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर 20 से 50 रुपये तक शुल्क देना होता है.
7.डेबिट कार्ड पर भी सालाना चार्ज
डेबिट कार्ड पर भी सालाना 100 से 500 रुपये तक मेंटेनेंस फीस ली जाती है. कार्ड खो जाने या खराब होने पर नया कार्ड बनवाने के लिए भी अतिरिक्त चार्ज भरना पड़ता है.
8.अनावश्यक शुल्क से बचा जा सके
इस तरह के चार्ज छोटे दिखते जरूर हैं लेकिन समय के साथ ये आपकी बचत को कम कर देते हैं. इसलिए ग्राहकों को चाहिए कि बैंक की शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ें और अपने लेन-देन की योजना इस तरह बनाएं कि अनावश्यक शुल्क से बचा जा सके.