1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये 5 अहम नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर

राजा राम | Sep 30, 2025, 02:10 PM IST
1.देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होंगे
1 अक्टूबर से देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनकी जानकारी हर किसी को होना जरूरी है. इन नियमों का असर न केवल खर्चों पर बल्कि लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी सीधा पड़ेगा.
2.कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
सबसे पहले बात LPG Cylinder की करें तो ऑयल कंपनियां 1 अक्टूबर से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है.
3.टिकट बुकिंग के नियम बदल दिए हैं
रेलवे ने भी टिकट बुकिंग के नियम बदल दिए हैं. अब रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
4.UPI पेमेंट को लेकर भी बड़ा बदलाव
UPI पेमेंट को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है. अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का लेन-देन संभव होगा. साथ ही ऑटो-पे की सुविधा से बिल और सब्सक्रिप्शन का भुगतान आसान हो जाएगा.
5.निवेशकों को ज्यादा सुविधा
NPS (National Pension System) में भी योगदान राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा टियर-1 और टियर-2 विकल्प के जरिए निवेशकों को ज्यादा सुविधा दी जाएगी.
6.Online Gaming के लिए अब लाइसेंस जरूरी
Online Gaming के लिए अब लाइसेंस जरूरी होगा. नाबालिग बच्चों को रियल मनी गेम्स में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. सरकार का मकसद धोखाधड़ी पर रोक और पारदर्शिता लाना है.
7.स्पीड पोस्ट में भी नई सुविधाएं
इन बदलावों के साथ डाक सेवा की स्पीड पोस्ट में भी नई सुविधाएं जैसे OTP आधारित डिलीवरी और Real-Time Tracking लागू होंगी. कुल मिलाकर अक्टूबर की शुरुआत लोगों की दिनचर्या और जेब पर बड़ा असर डालने जा रही है.