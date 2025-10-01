FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर, ये बैंक कर सकते हैं आपकी मदद, सस्ते होम लोन के साथ समझें EMI का गणित

फेस्टिव सीजन में होम लोन लेने वालों के लिए बैंक कई आकर्षक ऑफर ला रहे हैं. आइए जानते हैं उन 5 बैंकों के बारे में जो इस समय सबसे सस्ता लोन दे रहे हैं. 

राजा राम | Oct 01, 2025, 11:19 AM IST

1. सबसे किफायती विकल्प है

सबसे किफायती विकल्प है
1

Union Bank of India इस समय होम लोन पर 7.3% की शुरुआत दर दे रहा है. 50 लाख के 20 साल के लोन पर EMI करीब 39,670 रुपये होगी. यह पब्लिक सेक्टर बैंक लेने वालों के लिए सबसे किफायती विकल्प है.
 

2.Canara Bank

Canara Bank
2

Canara Bank भी 7.3% की ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध करा रहा है. लंबी अवधि वाले लोन पर EMI को कम करना इसका सबसे बड़ा फायदा है.
 

3.Bank of Baroda

Bank of Baroda
3

Bank of Baroda की होम लोन दर 7.45% से शुरू होती है. 50 लाख रुपये के 20 साल के लोन पर EMI करीब 40,127 रुपये होगी.

4.भरोसेमंद बैंक होने के कारण लोग इसे पसंद करते हैं

भरोसेमंद बैंक होने के कारण लोग इसे पसंद करते हैं
4

भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI 7.5% ब्याज दर पर होम लोन देता है. इसी दर पर 50 लाख के लोन की EMI करीब 40,280 रुपये होगी. भरोसेमंद बैंक होने के कारण लोग इसे पसंद करते हैं.
 

5.सरकारी बैंक होने की वजह से सुरक्षा

सरकारी बैंक होने की वजह से सुरक्षा
5

Punjab National Bank (PNB) भी 7.5% की शुरुआती दर पर लोन ऑफर कर रहा है. सरकारी बैंक होने की वजह से सुरक्षा और पहुंच इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है.
 

6.लाखों की बचत

लाखों की बचत
6

अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, तो ब्याज दरों और EMI की तुलना करना जरूरी है. थोड़ा अंतर भी लाखों की बचत कर सकता है.
 

7.अपने घर का सपना पूरा करें

अपने घर का सपना पूरा करें
7

लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस, अन्य चार्ज और बैंक की सुविधाओं को भी ध्यान में रखें. यह आपकी कुल लागत को प्रभावित कर सकते है. इस फेस्टिव सीजन का फायदा उठाकर सही बैंक और प्लान चुनें और अपने घर का सपना पूरा करें.
 

