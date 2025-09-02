दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 07:58 PM IST
1.डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन
डेटा-एनालिसिस पेशेवर आते हैं. नियोक्ता ऐसे लोगों को महत्व देते हैं जो स्प्रेडशीट, डेटाबेस और डैशबोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्हें स्पष्ट, कार्रवाई योग्य तरीकों से संचार कर सकते हैं. चाहे आप किसी सरकारी एजेंसी या डिजिटल स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हों. नंबर्स के पीछे की कहानी को समझना एक भविष्य-प्रूफ स्किल है.
2.कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
सॉफ्टवेयर आपके फोन ऐप्स से लेकर योगदान देने वाली वेबसाइटें तक हर चीज को शक्ति प्रदान करता है और जो लोग सॉफ्टवेयर बना और सुधार सकते हैं. कोड सीखना मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाने से लेकर ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म में योगदान देने या अपना खुद का तकनीकी उद्यम लॉन्च करने तक करियर के कई रास्ते खोलता है.
3.साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स
जैसे-जैसे हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ता है. वैसे-वैसे इसके साथ आने वाले खतरे भी बढ़ जाते हैं. फिशिंग घोटालों से लेकर डेटा उल्लंघनों तक साइबर अपराध एक वैश्विक चुनौती बन गया है. हर जगह संगठन मजबूत डिजिटल सिक्योरिटी की जरूरत के प्रति जागरूक हो रहे हैं.
4.UI/UX डिजाइन
हर एक ऐप या वेबसाइट में एक चीज समान होती है, उसमें स्क्रीन के पीछे यूआई (यूजर इंटरफेस) और यूएक्स (यूजर एक्सपीरियंस) काम करता है. इसमें पता लगता है कि लोग तकनीक के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं. ये सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद सहज, सुलभ और उपयोग में आनंददायक हों.
5.क्लाउड कम्प्यूटिंग
अब वो पुराने दिन चले गए हैं, जब कंपनियां सब कुछ स्थानीय सर्वर पर चलाती थीं. क्लाउड प्लेटफॉर्म दुनिया भर के डेटा और एप्लिकेशन को संग्रहीत करते हैं. जिससे वो तेज, सस्ते और ज्यादा आसानी हो जाती है. हालांकि अब बड़े पैमाने पर मांग बढ़ी है, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, विस्तार और प्रबंधन करने को अच्छे से समझते हैं.
6.डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ), सशुल्क विज्ञापन, ईमेल अभियान औक प्रभावशाली रणनीति, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में मजबूत बनाते हैं. इसमें ई-कॉमर्स फर्मों को ऐसे पेशेवरों की जरूरत होती है, जो ऑनलाइन दर्शकों को कैसे बढ़ाया और परिवर्तित किया जाए.
7.एआई और मशीन लर्निंग
एआई और मशीन लर्निंग के आने के बाद लाइफ और आसान हो रही है. इसमें आपकी खरीदारी करने से लेकर डॉक्टर बीमारी का लक्षण कैसे करते हैं तक, सब कुछ नए तरीके से हो रहा है और जैसे-जैसे दुनिया स्मार्ट सिस्टम को अपना रही है, वैसे-वैसे एआई मॉडल बनाने, प्रशिक्षित करने या समझने वाले लोगों की जरूरत होती जा रही है.
8.नो-कोड और लो-कोड टूल
नो-कोड और लो-कोड प्लेटफॉर्म तकनीक democratization कर रहा हैं, जो किसी को भी कम से कम प्रोग्रामिंग के साथ कार्यात्मक, स्केलेबल डिजिटल टूल बनाने की अनुमति देता है.