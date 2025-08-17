सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा
बिजनेस
राजा राम | Aug 17, 2025, 06:02 PM IST
1.ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं
अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप अपने डेली रूटीन से कुछ समय निकालकर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं. आज के समय में आप अपने घर से भी ट्यूशन या कोचिंग दे सकते हैं. मौजूदा समय में साइड इनकम का यह एक अच्छा विकल्प है.
2.फ्रीलांसिंग
आज के समय में फ्रीलांसिंग भी साइड इनकम का एक अच्छा विकल्प है. अगर आपको किसी विषय का अच्छा ज्ञान है तो किसी वेबसाइट या कंपनी के लिए यह काम कर सकते हैं.
3.कंटेंट क्रिएशन
कंटेंट क्रिएशन भी आजकल कमाई का एक बढ़िया जरिया है.डिजिटल जमाने में आप किसी टॉपिक पर अगर अच्छा वीडियो बना सकते हैं तो इसमें भी आपको कमाई का मौका मिल सकता है.
4.वेबसाइट्स और एनजीओ
आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स और एनजीओ को रिसर्च की ज़रूरत होती है. अगर आप उनके लिए एक अच्छा सर्वे कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छी कमाई का मौका मिल सकता है.
5.किराए पर देकर
अगर आपके पास कोई घर या गाड़ी है जिसका उपयोग आप रोज़ नहीं करते हैं तो आप उसे किराए पर देकर पैसे कमा सकते हैं. यह भी कमाई का एक स्रोत हो सकता है.
6.किसी चीज का शौक
यदि आपको किसी चीज का शौक है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग या कुकिंग, तो आप इसे भी साइड इनकम बना सकते हैं. अपने आसपास के इलाके में इस कला से कुछ इनकम होने की उम्मीद रहती है.
7. डिजिटल मार्केटिंग
इसके अलावा, आप घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए किसी छोटे या आसपास के बिज़नेस को बढ़ावा दे सकते हैं. साइड इनकम का यह भी एक अच्छा प्लान हो सकता है.
8.स्टॉक मार्केट
स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा विकल्प है, जहाँ आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होती. शुरुआती निवेश के साथ यह भी साइड इनकम का एक अच्छा जरिया है.