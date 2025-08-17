Twitter
Advertisement
Headlines

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

Asia Cup 2025 के लिए किया पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान की छुट्टी; यहां देखें पूरी टीम

तरक्की की दौड़ में बहन Tina Dabi से आगे निकलीं रिया डाबी, सिर्फ 4 साल में पाया प्रमोशन

न हालात से हारी और न अंग्रेजी को बनने दिया दीवार, गांव की लड़की पहले ही प्रयास में कैसे लाई NDA में 23वीं रैंक?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

HomePhotos

बिजनेस

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

महंगाई के इस दौर में हर किसी को अपने महीने के खर्चों को मैनेज करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने महीने के खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं.

राजा राम | Aug 17, 2025, 06:02 PM IST

1.ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं

ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं
1

अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप अपने डेली रूटीन से कुछ समय निकालकर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं. आज के समय में आप अपने घर से भी ट्यूशन या कोचिंग दे सकते हैं. मौजूदा समय में साइड इनकम का यह एक अच्छा विकल्प है.

Advertisement

2.फ्रीलांसिंग

फ्रीलांसिंग
2

आज के समय में फ्रीलांसिंग भी साइड इनकम का एक अच्छा विकल्प है. अगर आपको किसी विषय का अच्छा ज्ञान है तो किसी वेबसाइट या कंपनी के लिए यह काम कर सकते हैं.

3.कंटेंट क्रिएशन

कंटेंट क्रिएशन
3

कंटेंट क्रिएशन भी आजकल कमाई का एक बढ़िया जरिया है.डिजिटल जमाने में आप किसी टॉपिक पर अगर अच्छा वीडियो बना सकते हैं तो इसमें भी आपको कमाई का मौका मिल सकता है.

4.वेबसाइट्स और एनजीओ

वेबसाइट्स और एनजीओ
4

आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स और एनजीओ को रिसर्च की ज़रूरत होती है. अगर आप उनके लिए एक अच्छा सर्वे कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छी कमाई का मौका मिल सकता है.

TRENDING NOW

5.किराए पर देकर

किराए पर देकर
5

अगर आपके पास कोई घर या गाड़ी है जिसका उपयोग आप रोज़ नहीं करते हैं तो आप उसे किराए पर देकर पैसे कमा सकते हैं. यह भी कमाई का एक स्रोत हो सकता है.

6.किसी चीज का शौक

किसी चीज का शौक
6

यदि आपको किसी चीज का शौक है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग या कुकिंग, तो आप इसे भी साइड इनकम बना सकते हैं. अपने आसपास के इलाके में इस कला से कुछ इनकम होने की उम्मीद रहती है.

7. डिजिटल मार्केटिंग

डिजिटल मार्केटिंग
7

इसके अलावा, आप घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए किसी छोटे या आसपास के बिज़नेस को बढ़ावा दे सकते हैं. साइड इनकम का यह भी एक अच्छा प्लान हो सकता है.

8.स्टॉक मार्केट

स्टॉक मार्केट
8

स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा विकल्प है, जहाँ आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होती. शुरुआती निवेश के साथ यह भी साइड इनकम का एक अच्छा जरिया है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
America ने हड़काया तो North Korea ने लॉन्च कर दी सबसे शक्तिशाली ICBM Hwasong-19 मिसाइल, इतने हजार किमी ...
America ने हड़काया तो North Korea ने लॉन्च कर दी सबसे शक्तिशाली ICBM Hwasong-19 मिसाइल, इतने हजार किमी ...
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल
रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल
Aishwarya Rai का बढ़ता वजन My body My Rights और आदमी की तोंद 'थुलथुली', क्या मजाक है?
Aishwarya Rai का बढ़ता वजन My body My Rights और आदमी की तोंद 'थुलथुली', क्या मजाक है?
शहरी लोगों में बढ़ रही है इस Vitamin की कमी, इम्यून सिस्टम से मानसिक स्वास्थ्य तक के लिए है खतरनाक
शहरी लोगों में बढ़ रही है इस Vitamin की कमी, इम्यून सिस्टम से मानसिक स्वास्थ्य तक के लिए है खतरनाक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान
Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन
Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट
बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड
मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE