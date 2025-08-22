कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके

TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...
बिजनेस
आजकल बहुत से लोग लोन और कर्ज की वजह से तनाव में रहते हैं. हर महीने बढ़ती EMI और ब्याज का बोझ कई बार परेशान कर देता है. लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें तो कर्ज से जल्दी निकल सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान और असरदार तरीके.
राजा राम | Aug 22, 2025, 11:30 PM IST
1.लंबे समय में अच्छी बचत हो जाएगी
पहला तरीका यह है कि जिस कर्ज पर ब्याज दर सबसे ज्यादा है, उसे पहले चुकाएं. इससे आपका ब्याज का बोझ कम होगा और लंबे समय में अच्छी बचत हो जाएगी.
2.आपकी लोन अवधि घट जाएगी
दूसरा तरीका है कि अगर आपको बोनस, फ्रीलांसिंग या किसी और माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो उसे सीधे कर्ज चुकाने में लगाएं. इससे आपकी लोन अवधि घट जाएगी.
3.ब्याज दर का पूरा हिसाब लिखें
तीसरा तरीका है कि सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं. इसमें EMI, रकम और ब्याज दर का पूरा हिसाब लिखें. इससे आपको हर महीने की प्लानिंग आसान होगी.
4.सही बजट बनाना
चौथा तरीका है सही बजट बनाना. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर आप बचत बढ़ा सकते हैं और उसी पैसे से कर्ज का भुगतान कर सकते हैं.
5.छोटे-छोटे कर्ज पहले निपटाना
पांचवां तरीका है 'स्नोबॉल मेथड' यानी छोटे-छोटे कर्ज पहले निपटाना. इससे मोटिवेशन मिलेगा और धीरे-धीरे बड़े कर्ज भी खत्म हो जाएंगे.
6.पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग
छठा तरीका है पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग करना. इससे मिलने वाली अतिरिक्त कमाई से आप EMI आसानी से चुका सकते हैं.
7.नया कर्ज लेने से बचना
सातवां और सबसे जरूरी तरीका है पुराने कर्ज चुकाए बिना नया कर्ज लेने से बचना. साथ ही, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल जरूरत पर ही करें.
8.धीरे-धीरे कर्ज का बोझ हल्का होगा
अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो धीरे-धीरे कर्ज का बोझ हल्का होगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे.