लोन अप्रूवल के लिए इन 5 चीजों का रखें खास ख्याल!

राजा राम | Oct 27, 2025, 10:25 AM IST
1.लोन राशि और अवधि का सही चयन करें
लोन लेने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आपको कितनी राशि की जरूरत है और उसे चुकाने में कितनी अवधि उचित रहेगी. लंबी अवधि चुनने से मासिक ईएमआई तो कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा. इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार सही राशि और अवधि का चुनाव करें.
2.आय का स्रोत स्थिर रखें
बैंक और अन्य लेंडर उन्हीं ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी आय स्थिर होती है. अगर आपकी नौकरी या व्यवसाय नियमित है, तो लोन अप्रूवल की संभावना अधिक रहती है. स्व-रोजगार वाले लोगों को अपनी आय साबित करने के लिए आईटी रिटर्न या अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं.
3.अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखें
लोन अप्रूवल के लिए क्रेडिट स्कोर सबसे अहम भूमिका निभाता है. यह आपकी ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है. समय पर ईएमआई और बिल का भुगतान करना, तथा क्रेडिट कार्ड का सीमित उपयोग करना, आपके स्कोर को बेहतर बनाए रखता है. उच्च स्कोर से लोन तुरंत अप्रूव हो सकता है.
4.सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें
हालांकि इंस्टेंट पर्सनल लोन की प्रक्रिया सरल होती है, फिर भी पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण जैसे दस्तावेज पहले से तैयार रखना जरूरी है. इससे आवेदन की प्रक्रिया तेज़ होती है और अप्रूवल मिलने में कोई देरी नहीं होती.
5.ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करें
लोन आवेदन से पहले ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करना समझदारी भरा कदम है. इससे आपको पता चल जाएगा कि हर महीने कितनी किस्त देनी होगी और वह आपकी मासिक आय के अनुरूप है या नहीं. इससे लोन चुकाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती.
6.समय पर भुगतान की आदत डालें
अगर आप पहले से किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि कोई भी किस्त लेट न हो. समय पर भुगतान से न केवल आपका रिकॉर्ड मजबूत होता है बल्कि यह भविष्य में नए लोन के लिए आपकी साख भी बढ़ाता है.
7.वित्तीय योजना बनाकर आगे बढ़ें
लोन लेने से पहले अपनी मासिक आय और खर्चों का विश्लेषण करें. सुनिश्चित करें कि ईएमआई चुकाने के बाद भी आपकी रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित न हों. एक मजबूत वित्तीय योजना आपको लोन के बोझ से बचाती है और अप्रूवल प्रक्रिया को भी आसान बनाती है. इन पांच जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप न केवल लोन अप्रूवल की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, बल्कि वित्तीय स्थिरता भी बनाए रख सकते हैं. समझदारी और तैयारी ही सफल लोन अप्रूवल की कुंजी है.