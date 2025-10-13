क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप
बिजनेस
राजा राम | Oct 13, 2025, 09:30 AM IST
1.हर जगह आकर्षक ऑफर
त्योहारी सीजन में हर जगह आकर्षक ऑफर और योजनाएं नजर आती हैं. लेकिन बिना योजना बनाए क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना कर्ज के जाल में फंसा सकता है.
2.अपने कार्ड की खर्च सीमा को समझें
सबसे पहले अपने कार्ड की खर्च सीमा को समझें. कोशिश करें कि तय सीमा का केवल 30 से 40 प्रतिशत ही उपयोग करें. इससे आपका क्रेडिट स्कोर सुरक्षित रहेगा और भविष्य में लोन लेने में आसानी होगी.
3.जरूरी चीजों की सूची बनाएं
खरीदारी से पहले जरूरी चीजों की सूची बनाएं. त्योहारों में चमक-दमक देखकर अनावश्यक सामान खरीदने से बचें. पहले वही चीजें खरीदें जिनकी वास्तव में जरूरत है.
4.सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें
किसी भी ऑफर को लेने से पहले उसकी सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें. कई बार प्रोसेसिंग शुल्क या न्यूनतम खरीद राशि जैसी बातें बाद में पता चलती हैं.
5.अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्ड है
अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्ड है, तो खर्च को समान रूप से बांटें ताकि किसी एक कार्ड पर दबाव न पड़े.
6.ईएमआई का चुनाव सोच-समझकर करें
अंत में, ईएमआई सुविधा का चुनाव सोच-समझकर करें. बार-बार किस्तों में खरीदारी करने से मासिक बजट बिगड़ सकता है. इस दिवाली समझदारी से खरीदारी करें, ताकि त्योहार की खुशियां और आर्थिक संतुलन दोनों बरकरार रहें.