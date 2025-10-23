ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली, एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'
बिजनेस
राजा राम | Oct 23, 2025, 10:56 AM IST
1.निवेशक की पूंजी सुरक्षित
कम समय में सुरक्षित निवेश कर अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्ट-टर्म निवेश योजना उपयुक्त हैं. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स सबसे लोकप्रिय हैं. इनकी अवधि 7 दिन से 3 साल तक होती है और ब्याज दरें 5% से 7.5% तक रहती हैं. यह विकल्प निवेशक की पूंजी सुरक्षित रखते हुए निश्चित लाभ देता है.
2.अवधि 6 महीने से 3 साल तक
रिकरिंग डिपॉजिट्स उन लोगों के लिए सही हैं जो हर महीने नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं. इनकी अवधि 6 महीने से 3 साल तक होती है और लाभ 5% से 7% तक मिलता है.
3.लिक्विड फंड्स
लिक्विड फंड्स शॉर्ट-टर्म निवेश के लिए अच्छे विकल्प हैं. यह फंड तीन महीने से एक साल तक की अवधि के लिए निवेश करता है और 4% से 7% तक लाभ प्रदान करता है.
4.डेब्ट म्यूचुअल फंड्स
डेब्ट म्यूचुअल फंड्स कम जोखिम के साथ स्थिर लाभ देने वाले विकल्प हैं, जिनकी अवधि 3 महीने से 3 साल तक होती है.
5.ट्रेजरी बिल्स
ट्रेजरी बिल्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सरकारी सुरक्षा हैं, जिनकी अवधि 91, 182 और 364 दिन होती है. यह सुरक्षित निवेश के साथ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा अधिक लाभ देती हैं.
6.निवेश क्षमता के अनुसार विकल्प चुनें
शॉर्ट-टर्म निवेश योजनाएं कम समय में सुरक्षित लाभ चाहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हैं. आपकी जरूरत और निवेश क्षमता के अनुसार इनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुना जा सकता है.