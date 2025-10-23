ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

1 . निवेशक की पूंजी सुरक्षित

कम समय में सुरक्षित निवेश कर अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्ट-टर्म निवेश योजना उपयुक्त हैं. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स सबसे लोकप्रिय हैं. इनकी अवधि 7 दिन से 3 साल तक होती है और ब्याज दरें 5% से 7.5% तक रहती हैं. यह विकल्प निवेशक की पूंजी सुरक्षित रखते हुए निश्चित लाभ देता है.

