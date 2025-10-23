FacebookTwitterYoutubeInstagram
Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली, एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

Bhai Dooj Katha: भाई दूज पर भईया को टीका लगाते समय जरूर पढ़ें ये कथा और मंत्र, रिश्तों में मजबूती के साथ आएगी मिठास

IND vs AUS: लगातार दो मैच में 0 पर आउट हुए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी, देखें फैंस का रिएक्शन

बिजनेस

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

अगर आप कम समय में अपने निवेश से अच्छा लाभ पाना चाहते हैं, तो शॉर्ट-टर्म निवेश योजना आपके लिए सही विकल्प हो सकती है. ये योजनाएं 1 से 3 साल की अवधि के लिए होती हैं और सुरक्षित होने के साथ निश्चित लाभ भी देती हैं. जानिए 2025 में उपलब्ध पांच सबसे बेहतरीन विकल्प.

राजा राम | Oct 23, 2025, 10:56 AM IST

1.निवेशक की पूंजी सुरक्षित

निवेशक की पूंजी सुरक्षित
1

कम समय में सुरक्षित निवेश कर अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्ट-टर्म निवेश योजना उपयुक्त हैं. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स सबसे लोकप्रिय हैं. इनकी अवधि 7 दिन से 3 साल तक होती है और ब्याज दरें 5% से 7.5% तक रहती हैं. यह विकल्प निवेशक की पूंजी सुरक्षित रखते हुए निश्चित लाभ देता है. 
 

2.अवधि 6 महीने से 3 साल तक

अवधि 6 महीने से 3 साल तक
2

रिकरिंग डिपॉजिट्स उन लोगों के लिए सही हैं जो हर महीने नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं. इनकी अवधि 6 महीने से 3 साल तक होती है और लाभ 5% से 7% तक मिलता है.

3.लिक्विड फंड्स

लिक्विड फंड्स
3

लिक्विड फंड्स शॉर्ट-टर्म निवेश के लिए अच्छे विकल्प हैं. यह फंड तीन महीने से एक साल तक की अवधि के लिए निवेश करता है और 4% से 7% तक लाभ प्रदान करता है. 

4.डेब्ट म्यूचुअल फंड्स

डेब्ट म्यूचुअल फंड्स
4

डेब्ट म्यूचुअल फंड्स कम जोखिम के साथ स्थिर लाभ देने वाले विकल्प हैं, जिनकी अवधि 3 महीने से 3 साल तक होती है. 
 

TRENDING NOW

5.ट्रेजरी बिल्स

ट्रेजरी बिल्स
5

ट्रेजरी बिल्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सरकारी सुरक्षा हैं, जिनकी अवधि 91, 182 और 364 दिन होती है. यह सुरक्षित निवेश के साथ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा अधिक लाभ देती हैं. 
 

6.निवेश क्षमता के अनुसार विकल्प चुनें

निवेश क्षमता के अनुसार विकल्प चुनें
6

शॉर्ट-टर्म निवेश योजनाएं कम समय में सुरक्षित लाभ चाहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हैं. आपकी जरूरत और निवेश क्षमता के अनुसार इनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुना जा सकता है. 

