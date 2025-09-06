SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध
बिजनेस
राजा राम | Sep 06, 2025, 06:01 PM IST
1.कुछ नियमों का पालन करना जरूरी
निवेश की दुनिया में SIP एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है. हालांकि, इसके सही लाभ उठाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है.
2.भविष्य में फायदा कम हो जाता है
सबसे पहली गलती होती है SIP बीच में रोक देना. बाजार ऊपर-नीचे होना आम बात है, लेकिन निवेशक अक्सर डरकर अपनी SIP बंद कर देते हैं. ऐसा करने से भविष्य में फायदा कम हो जाता है.
3.कोई शॉर्टकट नहीं है
दूसरी गलती है जल्दी रिटर्न की उम्मीद करना. SIP कोई शॉर्टकट नहीं है. 2-3 साल में बड़ा लाभ पाना मुश्किल है. सही फायदा तभी मिलेगा जब आप धैर्य के साथ निवेश करें.
4.बिना रिसर्च फंड चुन लेना
तीसरी गलती है बिना रिसर्च फंड चुन लेना. अक्सर लोग दोस्तों या रिश्तेदारों की सलाह पर फंड में निवेश कर देते हैं. लेकिन सही फंड का चुनाव आपके गोल और रिस्क को देखकर होना चाहिए.
5.समय-समय पर SIP की राशि बढ़ाना जरूरी
चौथी गलती है SIP की रकम न बढ़ाना. अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आप पुराने अमाउन्ट पर ही अटके हैं, तो आप संभावित बड़े रिटर्न से वंचित रह जाएंगे. समय-समय पर SIP की राशि बढ़ाना जरूरी है.
6.पोर्टफोलियो की समीक्षा न करना
पांचवीं गलती है पोर्टफोलियो की समीक्षा न करना. कई बार निवेशक SIP शुरू करके उसे भूल जाते हैं. हर साल रिव्यू करना जरूरी है, ताकि खराब प्रदर्शन करने वाले फंड को बदला जा सके.
7.सही स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी
कुल मिलाकर, SIP में धैर्य और सही स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी है. अगर आप इन पांच गलतियों से बचते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं.
Disclaimer: शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लें.