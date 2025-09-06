SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

5 . समय-समय पर SIP की राशि बढ़ाना जरूरी

5

चौथी गलती है SIP की रकम न बढ़ाना. अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आप पुराने अमाउन्ट पर ही अटके हैं, तो आप संभावित बड़े रिटर्न से वंचित रह जाएंगे. समय-समय पर SIP की राशि बढ़ाना जरूरी है.