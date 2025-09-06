FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

Childhood Cancer Risk: लड़के या लड़कियों को? जानें बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला

बिजनेस

SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

Systematic Investment Plan (SIP) आज के समय में म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है. छोटे-छोटे निवेश लंबे समय में बड़ा फंड बना सकते हैं. लेकिन कई बार निवेशक कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उनका रिटर्न उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाता.

राजा राम | Sep 06, 2025, 06:01 PM IST

1.कुछ नियमों का पालन करना जरूरी

कुछ नियमों का पालन करना जरूरी
1

निवेश की दुनिया में SIP एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है. हालांकि, इसके सही लाभ उठाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. 

2.भविष्य में फायदा कम हो जाता है

भविष्य में फायदा कम हो जाता है
2

सबसे पहली गलती होती है SIP बीच में रोक देना. बाजार ऊपर-नीचे होना आम बात है, लेकिन निवेशक अक्सर डरकर अपनी SIP बंद कर देते हैं. ऐसा करने से भविष्य में फायदा कम हो जाता है. 

3.कोई शॉर्टकट नहीं है

कोई शॉर्टकट नहीं है
3

दूसरी गलती है जल्दी रिटर्न की उम्मीद करना. SIP कोई शॉर्टकट नहीं है.  2-3 साल में बड़ा लाभ पाना मुश्किल है. सही फायदा तभी मिलेगा जब आप धैर्य के साथ निवेश करें. 

4.बिना रिसर्च फंड चुन लेना

बिना रिसर्च फंड चुन लेना
4

तीसरी गलती है बिना रिसर्च फंड चुन लेना. अक्सर लोग दोस्तों या रिश्तेदारों की सलाह पर फंड में निवेश कर देते हैं. लेकिन सही फंड का चुनाव आपके गोल और रिस्क को देखकर होना चाहिए. 
 

5.समय-समय पर SIP की राशि बढ़ाना जरूरी

समय-समय पर SIP की राशि बढ़ाना जरूरी
5

चौथी गलती है SIP की रकम न बढ़ाना. अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आप पुराने अमाउन्ट पर ही अटके हैं, तो आप संभावित बड़े रिटर्न से वंचित रह जाएंगे. समय-समय पर SIP की राशि बढ़ाना जरूरी है. 

6.पोर्टफोलियो की समीक्षा न करना

पोर्टफोलियो की समीक्षा न करना
6

पांचवीं गलती है पोर्टफोलियो की समीक्षा न करना. कई बार निवेशक SIP शुरू करके उसे भूल जाते हैं. हर साल रिव्यू करना जरूरी है, ताकि खराब प्रदर्शन करने वाले फंड को बदला जा सके. 

7.सही स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी

सही स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी
7

कुल मिलाकर, SIP में धैर्य और सही स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी है. अगर आप इन पांच गलतियों से बचते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं. 

Disclaimer: शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लें. 

