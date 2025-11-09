सरकार की ये 5 स्कीम्स बदल रही हैं गरीबों की जिंदगी, जानिए इन योजनाओं की पूरी जानकारी

फरीदाबाद से आगे बढ़ी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा, अनिरुद्धाचार्य भी हुए शामिल, पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़ | पूर्णिया में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- यूपी के लोग यहां वोट देने आ रहे हैं | महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा!150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
बिजनेस
राजा राम | Nov 09, 2025, 03:05 PM IST
1.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है. 60 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को ₹500 प्रति माह सहायता दी जाती है. राज्य सरकारें चाहें तो इसमें अपनी ओर से राशि जोड़ सकती हैं.
2.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
यह योजना 40 से 79 वर्ष की उम्र की विधवा महिलाओं के लिए है जो BPL परिवार से आती हैं. इन्हें ₹300 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को ₹500 प्रतिमाह सहायता मिलती है.
3.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
18 से 79 वर्ष के गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को ₹300 प्रति माह की पेंशन दी जाती है. वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹500 प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है. इसके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है.
4.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
अगर किसी परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य (18–59 वर्ष की उम्र में) निधन हो जाता है, तो उस परिवार को एकमुश्त ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें.
5.अन्नपूर्णा योजना
जो वरिष्ठ नागरिक IGNOAPS पेंशन पाने में असमर्थ हैं, उन्हें सरकार हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज देती है. इसके लिए 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना और BPL श्रेणी में आना आवश्यक है.
6.योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है
इन योजनाओं का लाभ Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन UMANG App या web.umang.gov.in पर की जा सकती है. ऑफलाइन आवेदन ग्राम पंचायत, नगर पालिका या ब्लॉक विकास कार्यालय में किया जा सकता है.