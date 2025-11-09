सरकार की ये 5 स्कीम्स बदल रही हैं गरीबों की जिंदगी, जानिए इन योजनाओं की पूरी जानकारी

1 . इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है. 60 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को ₹500 प्रति माह सहायता दी जाती है. राज्य सरकारें चाहें तो इसमें अपनी ओर से राशि जोड़ सकती हैं.

