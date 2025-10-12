Car Loan: दिवाली पर कार खरीदना हुआ आसान! ये 5 सरकारी बैंक दे रहे सबसे सस्ता कार लोन

1 . त्योहारी सीजन में खास ऑफर्स

1

आकर्षक डिस्काउंट के चलते कई लोग कार खरीदने की सोच रहे हैं. ऐसे में सही कार लोन चुनना बहुत जरूरी है.मनीकंट्रोल हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंक इस त्योहारी सीजन में खास ऑफर्स दे रहे हैं, जिससे EMI और ब्याज दरों में राहत मिल रही है.