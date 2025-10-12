FacebookTwitterYoutubeInstagram
दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

Pain In Bone: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है

Kantara Chapter 1 ने पार किया ₹550 करोड़ का आंकड़ा, फिर भी ऋषभ शेट्टी नहीं तोड़ पाए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड

इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर..., ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान

Mobile Wallpaper: क्या मोबाइल के स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ?

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

बिजनेस

Car Loan: दिवाली पर कार खरीदना हुआ आसान! ये 5 सरकारी बैंक दे रहे सबसे सस्ता कार लोन

दिवाली के मौके पर नई कार खरीदना हर किसी का सपना होता है. इस बार GST में सुधार और कार कंपनियों की ओर से मिल रहे आकर्षक डिस्काउंट के चलते कई लोग कार खरीदने की सोच रहे हैं. ऐसे में सही कार लोन चुनना बहुत जरूरी है.

राजा राम | Oct 12, 2025, 10:41 AM IST

1.त्योहारी सीजन में खास ऑफर्स

त्योहारी सीजन में खास ऑफर्स
1

आकर्षक डिस्काउंट के चलते कई लोग कार खरीदने की सोच रहे हैं. ऐसे में सही कार लोन चुनना बहुत जरूरी है.मनीकंट्रोल हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक  सरकारी बैंक इस त्योहारी सीजन में खास ऑफर्स दे रहे हैं, जिससे EMI और ब्याज दरों में राहत मिल रही है. 

2.यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
2

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्याज दर 7.80% से 9.70% तय की है. 5 लाख रुपये के लोन पर 5 साल की अवधि में EMI 10,090 से 10,550 रुपये तक होगी. त्योहारी ऑफर के तहत प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह मुफ्त है.

3.पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक
3

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ब्याज दर 7.85% से 9.70% तक है. इसी लोन पर EMI 10,102 से 10,550 रुपये तक आएगी. प्रोसेसिंग फीस केवल 0.25% यानी 1,000 से 1,500 रुपये तक है.

4.बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा
4

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8.15% से 11.60% तक की ब्याज दर रखी है. EMI 10,174 से 11,021 रुपये तक होगी. प्रोसेसिंग फीस अधिकतम 2,000 रुपये है.

5.केनरा बैंक

केनरा बैंक
5

केनरा बैंक की ब्याज दर 7.70% से 11.70% है.  EMI 10,067 से 11,047 रुपये तक होगा. प्रोसेसिंग फीस 0.25%, यानी 1,000 से 5,000 रुपये तक. 
 

6.बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया
6

बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर 7.85% से 12.15% तक है. EMI 10,102 से 11,160 रुपये तक होगी. प्रोसेसिंग फीस 0.25%, यानी 2,500 से 10,000 रुपये तक. 

7. EMI में राहत पा सकते हैं.

EMI में राहत पा सकते हैं.
7

इन ऑफर्स के साथ त्योहारों के मौसम में लेना आसान हो गया है. खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार कार खरीद रहे हैं. सही बैंक और लोन योजना चुनकर आप EMI में राहत पा सकते हैं.

