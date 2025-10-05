FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

कितने दिन तक जिंदा रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप

पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

कितने दिन तक जिंदा रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप

कितने दिन तक जिंदा रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप

HomePhotos

बिजनेस

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

आज के दौर में बिजनेस से लेकर शादी और जमीन खरीदने तक सभी लोन पर हो रहा है. खासकर बिजनेस में फंडिंग का मेन रोल माना जाता है. ऐसे में हम उन महिलाओं के लिए लोन स्कीम लेकर हैं, जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं. कोई भी महिला इन योजनाओं से आसानी से लोन ले सकती है. 

मोहम्मद साबिर | Oct 05, 2025, 10:07 PM IST

1.ICICI बैंक- सेल्फ हेल्प ग्रुप

ICICI बैंक- सेल्फ हेल्प ग्रुप
1

ICICI बैंक- सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को आसानी से लोन मिल जाएगा. ये एक कोलैटरल-फ्री लोन है, जिससे महिला एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. हालांकि महिला इसका भगुतान 3 साल तक कर सकती हैं. 
 

Advertisement

2.मुद्रा लोन

मुद्रा लोन
2

महिलाओं के लिए मुद्रा लोन भी है, जो देश के प्रधानमंत्री ने योजना जारी की है. इसमें महिलाएं 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकती हैं और इसका ब्याज दर भी काफी कम रहता है. हालांकि महिलाएं NBFC, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से भी लोन ले सकती हैं.
 

3.स्टैंड-अप इंडिया

स्टैंड-अप इंडिया
3

महिलाओं को ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है और ये लोन 18 महीने के मोरैटोरियम पीरियड साथ आता है. इसका भुगतान 7 साल तक किया जा सकता है. 
 

4.सेंट-कल्याणी स्कीम

सेंट-कल्याणी स्कीम
4

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट-कल्याणी स्कीम ऑफर करता है. इस योजना में मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़ी महिला एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ रुपये तक लोन ले सकती हैं. बैंक किसी कोलैटरल और थर्ड-पार्टी गारंटी के 20% का मार्जिन हासिल करता है. 
 

TRENDING NOW

5.PNB महिला एंटरप्रेन्योर

PNB महिला एंटरप्रेन्योर
5

महिलाओं को इस स्कीम से 10 लाख रुपये का लोन ले सकती हैं. हालांकि ये लोन 3 से 5 साल टर्म लोन और 3 साल की ओवरड्राफ्ट की अवधि के साथ आता है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral: दिन में 11 घंटे काम करने के सवाल पर इंडो-अमेरिकन CEO ने कुछ यूं दिया जवाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Viral: दिन में 11 घंटे काम करने के सवाल पर इंडो-अमेरिकन CEO ने कुछ यूं दिया जवाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
Baba Siddiqui Murder: बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
राजस्थानी लहसुन की चटनी बढ़ाएगी खाने का स्वाद, सेहत को कई मिलेंगे फायदे, जानें विधि
राजस्थानी लहसुन की चटनी बढ़ाएगी खाने का स्वाद, सेहत को कई मिलेंगे फायदे, जानें विधि
ये सूखा पत्ता है Diabetes का पक्का इलाज, Sugar Level कंट्रोल में रखना है तो इस तरह करें इस्तेमाल
ये सूखा पत्ता है Diabetes का पक्का इलाज, Sugar Level कंट्रोल में रखना है तो इस तरह करें इस्तेमाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
कितने दिन तक जिंदा रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप
कितने दिन तक जिंदा रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप
पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE