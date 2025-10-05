महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
कितने दिन तक जिंदा रहती हैं चींटियां? उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे आप
पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल
क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान
सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 05, 2025, 10:07 PM IST
1.ICICI बैंक- सेल्फ हेल्प ग्रुप
ICICI बैंक- सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को आसानी से लोन मिल जाएगा. ये एक कोलैटरल-फ्री लोन है, जिससे महिला एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. हालांकि महिला इसका भगुतान 3 साल तक कर सकती हैं.
2.मुद्रा लोन
महिलाओं के लिए मुद्रा लोन भी है, जो देश के प्रधानमंत्री ने योजना जारी की है. इसमें महिलाएं 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकती हैं और इसका ब्याज दर भी काफी कम रहता है. हालांकि महिलाएं NBFC, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से भी लोन ले सकती हैं.
3.स्टैंड-अप इंडिया
महिलाओं को ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है और ये लोन 18 महीने के मोरैटोरियम पीरियड साथ आता है. इसका भुगतान 7 साल तक किया जा सकता है.
4.सेंट-कल्याणी स्कीम
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट-कल्याणी स्कीम ऑफर करता है. इस योजना में मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़ी महिला एंटरप्रेन्योर्स को 1 करोड़ रुपये तक लोन ले सकती हैं. बैंक किसी कोलैटरल और थर्ड-पार्टी गारंटी के 20% का मार्जिन हासिल करता है.
5.PNB महिला एंटरप्रेन्योर
महिलाओं को इस स्कीम से 10 लाख रुपये का लोन ले सकती हैं. हालांकि ये लोन 3 से 5 साल टर्म लोन और 3 साल की ओवरड्राफ्ट की अवधि के साथ आता है.