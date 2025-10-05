महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

2 . मुद्रा लोन

2

महिलाओं के लिए मुद्रा लोन भी है, जो देश के प्रधानमंत्री ने योजना जारी की है. इसमें महिलाएं 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकती हैं और इसका ब्याज दर भी काफी कम रहता है. हालांकि महिलाएं NBFC, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से भी लोन ले सकती हैं.

