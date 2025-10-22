पांच साल के लिए कहां करें सुरक्षित निवेश? ये 3 स्कीमें दे रही हैं शानदार रिटर्न

2 . नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) है. इसमें आप 5 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में 7.7% की ब्याज दर (Interest Rate) से रिटर्न मिलता है. उदाहरण के लिए, अगर आप 5 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 7.24 लाख रुपये मिलेंगे.