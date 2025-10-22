पांच साल के लिए कहां करें सुरक्षित निवेश? ये 3 स्कीमें दे रही हैं शानदार रिटर्न

ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
राजा राम | Oct 22, 2025, 09:08 AM IST
1.निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प
आज के समय में पैसे का सही निवेश करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में सरकारी योजनाएं (Government Schemes) निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प साबित होती हैं.
2.नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) है. इसमें आप 5 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में 7.7% की ब्याज दर (Interest Rate) से रिटर्न मिलता है. उदाहरण के लिए, अगर आप 5 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 7.24 लाख रुपये मिलेंगे.
3.मंथली इनकम स्कीम (MIS)
मंथली इनकम स्कीम भी 5 साल के सुरक्षित निवेश के लिए बेहतरीन है. इसमें 7.4% की दर से ब्याज मिलता है और आप ब्याज की रकम हर महीने (Monthly Income) ले सकते हैं. 5 लाख रुपये निवेश पर मैच्योरिटी पर कुल रिटर्न 6.84 लाख रुपये होगा और आपकी हर महीने की कमाई करीब 3000 रुपये होगी.
4.फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस की एफडी (Fixed Deposit) में निवेश करते हैं, तो 5 साल में लगभग 7% की ब्याज दर से रिटर्न मिलता है. 5 लाख रुपये की FD पर मैच्योरिटी के समय आपको लगभग 7.07 लाख रुपये मिल सकते हैं.
5.सुरक्षित निवेश का महत्व
सरकारी योजनाओं में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न सुनिश्चित होता है.
6.आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं
यदि आप 5 साल के लिए अपने पैसे को सुरक्षित और लाभकारी जगह निवेश करना चाहते हैं, तो NSC, MIS और FD आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं.