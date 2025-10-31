FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- मोकामा हत्याकांड में पुलिस ने अबतक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, EC ने हत्याकांड की रिपोर्ट मांगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

Sam Altman And Elon Musk: 7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे

7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे

Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह 

Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

HomePhotos

बिजनेस

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

1 नवंबर से यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार से जुड़ी कई नई सुविधाएं लागू करने जा रही है. अब नागरिकों को नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में सुधार कराने के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी. यह पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल, तेज और अधिक सुरक्षित बन गई है. 

राजा राम | Oct 31, 2025, 06:23 PM IST

1.अब आधार अपडेट घर बैठे

अब आधार अपडेट घर बैठे
1

यूआईडीएआई ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे नागरिक अपने आधार में दर्ज नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन ही सुधार सकेंगे. यह जानकारी स्वचालित रूप से सरकारी रिकॉर्ड जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से मिलान कर सत्यापित हो जाएगी. इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी. 
 

Advertisement

2.अपडेट की तय फीस

अपडेट की तय फीस
2

अब नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने पर ₹75 शुल्क लगेगा, जबकि फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग (आईरिस) या फोटो अपडेट कराने पर ₹125 देने होंगे. बच्चों (5–7 वर्ष तथा 15–17 वर्ष) के बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क रहेंगे. 14 जून 2026 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट मुफ्त रहेगा, उसके बाद इसके लिए ₹75 देना होगा. 

3.पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य

पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य
3

यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है. यदि यह कार्य समय पर नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद न तो आयकर रिटर्न दाखिल हो सकेगा और न ही वित्तीय लेनदेन संभव होगा. 
 

4.होम एनरोलमेंट की नई सुविधा

होम एनरोलमेंट की नई सुविधा
4

बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरदराज इलाकों में रहने वालों के लिए अब घर पर ही आधार पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी. पहले व्यक्ति के लिए शुल्क ₹700 और उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350 रखा गया है. 
 

TRENDING NOW

5.केवाईसी प्रक्रिया हुई पूरी तरह डिजिटल

केवाईसी प्रक्रिया हुई पूरी तरह डिजिटल
5

अब बैंक, म्यूचुअल फंड या अन्य संस्थानों में केवाईसी (KYC) कराने के लिए कागज़ी दस्तावेज़ों की जरूरत नहीं होगी. यह प्रक्रिया तीन तरीकों से पूरी की जा सकेगी जिसमें आधार ओटीपी , वीडियो सत्यापन या आमने-सामने वेरिफिकेशन शामिल है.
 

6.नागरिकों को लाभ

नागरिकों को लाभ
6

नई व्यवस्था से समय, धन और मेहनत की बचत होगी. साथ ही आधार प्रणाली अब और मजबूत और सुरक्षित बनेगी.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
Sam Altman And Elon Musk: 7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह 
Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह
Mokama News: मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट
मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट
IND-W vs SA-W Final: साउथ अफ्रीका और इंडिया की जीत-हार का समझिए पुराना गणित, किसके पास खिताब जीतने का चांस
IND-W vs SA-W Final: साउथ अफ्रीका और इंडिया की जीत-हार का समझिए पुराना गणित, किसके पास खिताब जीतने का चांस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE