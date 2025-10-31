1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

3 . पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य

यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है. यदि यह कार्य समय पर नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद न तो आयकर रिटर्न दाखिल हो सकेगा और न ही वित्तीय लेनदेन संभव होगा.

