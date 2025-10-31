1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

बिजनेस
राजा राम | Oct 31, 2025, 06:23 PM IST
1.अब आधार अपडेट घर बैठे
यूआईडीएआई ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे नागरिक अपने आधार में दर्ज नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन ही सुधार सकेंगे. यह जानकारी स्वचालित रूप से सरकारी रिकॉर्ड जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से मिलान कर सत्यापित हो जाएगी. इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी.
2.अपडेट की तय फीस
अब नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने पर ₹75 शुल्क लगेगा, जबकि फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग (आईरिस) या फोटो अपडेट कराने पर ₹125 देने होंगे. बच्चों (5–7 वर्ष तथा 15–17 वर्ष) के बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क रहेंगे. 14 जून 2026 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट मुफ्त रहेगा, उसके बाद इसके लिए ₹75 देना होगा.
3.पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य
यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है. यदि यह कार्य समय पर नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद न तो आयकर रिटर्न दाखिल हो सकेगा और न ही वित्तीय लेनदेन संभव होगा.
4.होम एनरोलमेंट की नई सुविधा
बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरदराज इलाकों में रहने वालों के लिए अब घर पर ही आधार पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी. पहले व्यक्ति के लिए शुल्क ₹700 और उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350 रखा गया है.
5.केवाईसी प्रक्रिया हुई पूरी तरह डिजिटल
अब बैंक, म्यूचुअल फंड या अन्य संस्थानों में केवाईसी (KYC) कराने के लिए कागज़ी दस्तावेज़ों की जरूरत नहीं होगी. यह प्रक्रिया तीन तरीकों से पूरी की जा सकेगी जिसमें आधार ओटीपी , वीडियो सत्यापन या आमने-सामने वेरिफिकेशन शामिल है.
6.नागरिकों को लाभ
नई व्यवस्था से समय, धन और मेहनत की बचत होगी. साथ ही आधार प्रणाली अब और मजबूत और सुरक्षित बनेगी.