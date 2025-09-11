भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल
राजा राम | Sep 11, 2025, 09:30 PM IST
1.दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक
भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इसमें उद्योग और फैक्ट्रियों की भूमिका हमेशा से अहम रही है. देश के हर राज्य अपने स्तर पर औद्योगिक विकास में आगे बढ़ रहा है.
2.तमिलनाडु
इस सूची में सबसे आगे है तमिलनाडु, जहां 40,121 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं. यहां की खासियत है ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जिसने राज्य को इंडस्ट्री का बड़ा हब बना दिया है.
3.गुजरात
दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जहां कुल 33,311 फैक्ट्रियां हैं. गुजरात की पहचान केमिकल, पेट्रोकेमिकल और डायमंड इंडस्ट्री से है. अहमदाबाद और सूरत जैसे शहर इसकी औद्योगिक शक्ति को और बढ़ाते हैं.
4.महाराष्ट्र
महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, जहां 26,539 फैक्ट्रियां मौजूद हैं. मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों ने इसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र बना दिया है.
5.उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां 22,141 फैक्ट्रियां हैं. इस राज्य में खासकर टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बड़ी संख्या में फैले हैं.
6.आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
इसी तरह आंध्र प्रदेश (16,011) और कर्नाटक (14,984) भी टॉप लिस्ट में शामिल हैं. आंध्र में फार्मा और कृषि आधारित उद्योग मजबूत हैं, जबकि कर्नाटक आईटी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों क्षेत्रों में योगदान दे रहा है.
7.तेलंगाना और पंजाब
तेलंगाना (13,446) और पंजाब (13,166) भी औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण हैं. तेलंगाना में आईटी और फार्मा, जबकि पंजाब में कृषि आधारित उद्योग प्रमुख हैं.
8.राजस्थान और हरियाणा
लिस्ट के आखिरी दो राज्यों में राजस्थान (10,868) और हरियाणा (10,389) शामिल हैं. ये दोनों राज्य खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और कृषि उद्योगों की वजह से पहचाने जाते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में औद्योगिक ढांचा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और अलग-अलग राज्य अपनी-अपनी ताकत के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं.