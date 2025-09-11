भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां

8 . राजस्थान और हरियाणा

लिस्ट के आखिरी दो राज्यों में राजस्थान (10,868) और हरियाणा (10,389) शामिल हैं. ये दोनों राज्य खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और कृषि उद्योगों की वजह से पहचाने जाते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में औद्योगिक ढांचा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और अलग-अलग राज्य अपनी-अपनी ताकत के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं.

