लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

राजा राम | Sep 29, 2025, 11:47 AM IST
1.अलग-अलग जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध
आजकल बैंक और गैर-बैंक वित्तीय संस्थान अलग-अलग जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसे किश्तों में चुकाना होता है. लेकिन अगर ऋण लेने वाले की मृत्यु हो जाए, तो बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू होती है.
2.ऋण किस नाम पर लिया गया था
सबसे पहले यह देखा जाता है कि ऋण किस नाम पर लिया गया था. अगर ऋण पर सह-आवेदक या गारंटर मौजूद हैं, तो बैंक सीधे उन्हीं से बकाया वसूल करता है.
3.क्या है नियम
सह-आवेदक वह व्यक्ति होता है जिसने ऋण लेने वाले के साथ भुगतान की जिम्मेदारी साझा की हो. कानूनी तौर पर वह भी ऋण का उत्तरदायी होता है.
4.व्यक्तिगत गारंटी लगी होती है
कई बार ऋण के साथ संपत्ति पर गिरवी या व्यक्तिगत गारंटी लगी होती है. ऐसे मामलों में बैंक पहले उस संपत्ति या गारंटी का उपयोग करके राशि वसूल करता है.
5.प्रक्रिया नियमों के अनुसार होती है
यह प्रक्रिया दस्तावेज और न्यायालय के नियमों के अनुसार होती है.
6.बीमा राशि से भी बकाया वसूला जा सकता है
अगर मृतक ने जीवन बीमा लिया था और उसमें ऋण चुकाने का प्रावधान था, तो बीमा राशि से भी बकाया वसूला जा सकता है. कुछ बैंक अपने ऋण उत्पादों के साथ जीवन बीमा का कवर भी देते हैं, खासकर गृह ऋण या व्यक्तिगत ऋण में.
7.परिवार को इस प्रक्रिया की जानकारी रखना महत्वपूर्ण
अंततः, बकाया वसूली का तरीका ऋण के प्रकार, जुड़ी संपत्ति और बीमा प्रावधान पर निर्भर करता है. परिवार को इस प्रक्रिया की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है.