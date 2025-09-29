FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

जब किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है, तो वह बैंक से ऋण लेकर अपनी जरूरतें पूरी करता है. लेकिन अगर ऋण लेने वाले की अचानक मृत्यु हो जाए, तो परिवार में चिंता और उलझन बढ़ जाती है. सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि बैंक अपना बकाया पैसा किससे वसूल करेगा.

राजा राम | Sep 29, 2025, 11:47 AM IST

1.अलग-अलग जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध

अलग-अलग जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध
1

आजकल बैंक और गैर-बैंक वित्तीय संस्थान अलग-अलग जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसे किश्तों में चुकाना होता है. लेकिन अगर ऋण लेने वाले की मृत्यु हो जाए, तो बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू होती है.
 

2.ऋण किस नाम पर लिया गया था

ऋण किस नाम पर लिया गया था
2

सबसे पहले यह देखा जाता है कि ऋण किस नाम पर लिया गया था. अगर ऋण पर सह-आवेदक या गारंटर मौजूद हैं, तो बैंक सीधे उन्हीं से बकाया वसूल करता है.
 

3.क्या है नियम

क्या है नियम
3

सह-आवेदक वह व्यक्ति होता है जिसने ऋण लेने वाले के साथ भुगतान की जिम्मेदारी साझा की हो. कानूनी तौर पर वह भी ऋण का उत्तरदायी होता है.
 

4.व्यक्तिगत गारंटी लगी होती है

व्यक्तिगत गारंटी लगी होती है
4

कई बार ऋण के साथ संपत्ति पर गिरवी या व्यक्तिगत गारंटी लगी होती है. ऐसे मामलों में बैंक पहले उस संपत्ति या गारंटी का उपयोग करके राशि वसूल करता है.

5.प्रक्रिया नियमों के अनुसार होती है

प्रक्रिया नियमों के अनुसार होती है
5

यह प्रक्रिया दस्तावेज और न्यायालय के नियमों के अनुसार होती है.
 

6.बीमा राशि से भी बकाया वसूला जा सकता है

बीमा राशि से भी बकाया वसूला जा सकता है
6

अगर मृतक ने जीवन बीमा लिया था और उसमें ऋण चुकाने का प्रावधान था, तो बीमा राशि से भी बकाया वसूला जा सकता है. कुछ बैंक अपने ऋण उत्पादों के साथ जीवन बीमा का कवर भी देते हैं, खासकर गृह ऋण या व्यक्तिगत ऋण में.

7.परिवार को इस प्रक्रिया की जानकारी रखना महत्वपूर्ण

परिवार को इस प्रक्रिया की जानकारी रखना महत्वपूर्ण
7

अंततः, बकाया वसूली का तरीका ऋण के प्रकार, जुड़ी संपत्ति और बीमा प्रावधान पर निर्भर करता है. परिवार को इस प्रक्रिया की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है.


 

