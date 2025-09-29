लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बैंक बकाया पैसा किससे वसूलता है?

6 . बीमा राशि से भी बकाया वसूला जा सकता है

अगर मृतक ने जीवन बीमा लिया था और उसमें ऋण चुकाने का प्रावधान था, तो बीमा राशि से भी बकाया वसूला जा सकता है. कुछ बैंक अपने ऋण उत्पादों के साथ जीवन बीमा का कवर भी देते हैं, खासकर गृह ऋण या व्यक्तिगत ऋण में.