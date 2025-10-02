FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

Chhannu Lal Mishra: भारत ने खो दिया अपना संगीत का अनमोल रत्न, पंडित छन्नूलाल मिश्र का वाराणसी में निधन

शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक

पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक

Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

HomePhotos

बिजनेस

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, एलन मस्क (Elon Musk) ने एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. उन्होंने पहली बार 500 अरब डॉलर की संपत्ति पार कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया.

राजा राम | Oct 02, 2025, 09:22 AM IST

1.अमीरी का नया रिकॉर्ड

अमीरी का नया रिकॉर्ड
1

एलन मस्क की संपत्ति बुधवार, यानि 1 अक्टूबर 2025 को $500 अरब तक पहुंच गई. फोर्ब्स (Forbes) रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, उनकी संपत्ति कुछ समय के लिए $500.1 अरब तक पहुंच गई, हालांकि बाद में यह $499.1 अरब पर या गई. 
 

Advertisement

2. बुधवार को ही 3.3% की बढ़ोतरी

बुधवार को ही 3.3% की बढ़ोतरी
2

दरअसल, इस उछाल में मुख्य भूमिका मस्क की तीन प्रमुख कंपनियों की रही.  टेस्ला (Tesla) के शेयरों में इस साल 14% की वृद्धि हुई है और केवल बुधवार को ही 3.3% की बढ़ोतरी ने मस्क की संपत्ति में लगभग $6 अरब का इजाफा किया. बता दें,  मस्क के पास टेस्ला में 12.4% हिस्सेदारी है. 

3.स्पेसएक्स से भी हुआ मुनाफा

स्पेसएक्स से भी हुआ मुनाफा
3

स्पेसएक्स (SpaceX) की रॉकेट कंपनी का मूल्य अगस्त 2025 तक $400 अरब पहुंच चुका था. मस्क के पास इसमें लगभग 42% हिस्सेदारी है, जो उनकी कुल संपत्ति में बड़ा योगदान देता है.

4.मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी

मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी
4

इसके अलावा, मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (xAI) कंपनी का मूल्य $113 अरब तक पहुंच गया है. इस कंपनी में भी मस्क की 53% हिस्सेदारी है, जो उनकी कुल नेटवर्थ में महत्वपूर्ण इजाफा करती है.

TRENDING NOW

5.लिस्ट में और भी बड़े नाम शामिल

लिस्ट में और भी बड़े नाम शामिल
5

फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी एलिसन हैं, जिनकी संपत्ति लगभग $350.7 अरब है. तीसरे और चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) और जेफ बेजोस (Jeff Bezos) हैं.

6.टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत

टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत
6

एलन मस्क की यह उपलब्धि न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता को दर्शाती है, बल्कि यह दुनिया में अमीरी और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत है. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक
पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं
Gandhi Jayanti: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं
Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE