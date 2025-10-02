दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
बिजनेस
राजा राम | Oct 02, 2025, 09:22 AM IST
1.अमीरी का नया रिकॉर्ड
एलन मस्क की संपत्ति बुधवार, यानि 1 अक्टूबर 2025 को $500 अरब तक पहुंच गई. फोर्ब्स (Forbes) रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, उनकी संपत्ति कुछ समय के लिए $500.1 अरब तक पहुंच गई, हालांकि बाद में यह $499.1 अरब पर या गई.
2. बुधवार को ही 3.3% की बढ़ोतरी
दरअसल, इस उछाल में मुख्य भूमिका मस्क की तीन प्रमुख कंपनियों की रही. टेस्ला (Tesla) के शेयरों में इस साल 14% की वृद्धि हुई है और केवल बुधवार को ही 3.3% की बढ़ोतरी ने मस्क की संपत्ति में लगभग $6 अरब का इजाफा किया. बता दें, मस्क के पास टेस्ला में 12.4% हिस्सेदारी है.
3.स्पेसएक्स से भी हुआ मुनाफा
स्पेसएक्स (SpaceX) की रॉकेट कंपनी का मूल्य अगस्त 2025 तक $400 अरब पहुंच चुका था. मस्क के पास इसमें लगभग 42% हिस्सेदारी है, जो उनकी कुल संपत्ति में बड़ा योगदान देता है.
4.मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी
इसके अलावा, मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (xAI) कंपनी का मूल्य $113 अरब तक पहुंच गया है. इस कंपनी में भी मस्क की 53% हिस्सेदारी है, जो उनकी कुल नेटवर्थ में महत्वपूर्ण इजाफा करती है.
5.लिस्ट में और भी बड़े नाम शामिल
फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी एलिसन हैं, जिनकी संपत्ति लगभग $350.7 अरब है. तीसरे और चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) और जेफ बेजोस (Jeff Bezos) हैं.
6.टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत
एलन मस्क की यह उपलब्धि न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता को दर्शाती है, बल्कि यह दुनिया में अमीरी और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत है.